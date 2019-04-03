柬埔寨爆首例非洲豬瘟！旅客違規帶豬肉品入境直接罰20萬

▲防堵非洲豬瘟，桃機大陣仗檢查隨身行李。（圖／讀者提供）

記者許展溢／台北報導

世界動物衛生組織（OIE）今（3日）晚上接獲柬埔寨通報非洲豬瘟首例，防檢局證實表示，即日起該國抵台旅客只要帶豬肉類品被查到，就直接開罰新台幣20萬元，未繳清則不能入境。

防檢局說明，柬埔寨是亞洲地區繼大陸、蒙古及越南後第4個發生非洲豬瘟疫情的國家，也是東南亞第2個發生疫情的國家。依據OIE疫情資訊，疫情發生在該國東部Rattanakiri省的一處後院飼養型態的豬場，飼養500頭，其中400頭發病死亡，死亡率達80%．其餘100頭已進行撲殺。非洲豬瘟在東南亞地區從越南擴散到柬埔寨，鄰近國家應高度警戒，嚴陣以待。

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▲防檢局強調，只要查到從非洲豬瘟疫區違規帶肉類品入境，首次直接罰20萬元。（圖／讀者提供）

防檢局表示，目前從柬埔寨飛到台灣的起點有金邊及吳哥窟2處，到台灣的機場只有桃園機場，行李將會進行100%檢查。由於桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李已在1月16日起針對來自高風險地區，包括大陸、香港及澳門，及自2月15日起針對越南，2月20日起針對寮國、柬埔寨、緬甸及泰國旅客，由航警局與防檢局共同執行全面檢查（2月2日起啟用X光機）。

防檢局指出，其他機場則已對所有入境旅客託運行李及高風險航班旅客手提行李，由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行檢查。非洲豬瘟應變中心強烈呼籲旅客，不要違規從非洲豬瘟疫區帶肉類品入境，否則首次將罰20萬元，第2次直接開罰100萬元。