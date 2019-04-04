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體驗不一樣的兒童節　越南媽媽帶孩子做燈籠解鄉愁

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▲▼ 越南媽媽帶孩子做燈籠解鄉愁。（圖／新北市教育局提供）

▲親子DIY燈籠。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市中和區漳和國中附設幼兒園，今（4日）在新住民學習中心舉辦兒童月活動，邀請社區親子共120人參與，新住民媽媽利用連假開心帶孩子體驗自己小時候在越南兒童節常見的手做燈籠，除了一解鄉愁之外，親子也一起度過一個不一樣的兒童節。

漳和國中校長何文慶表示，兒童月活動不僅讓孩子們了解節慶的意義，透過新住民家長的參與，也讓新住民子女對於媽媽祖國文化有更深刻的了解，而學校成立新住民學習中心，規劃多元課程讓新住民家長可以習得一技之長，而孩子可以就近就讀公立幼兒園，平常方便照顧接送，亦讓新住民親子關係可以更緊密。

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▲▼ 越南媽媽帶孩子做燈籠解鄉愁。（圖／新北市教育局提供）

▲▼ 越南媽媽帶孩子做燈籠解鄉愁。（圖／新北市教育局提供）

▲▼ 越南媽媽帶孩子做燈籠解鄉愁。（圖／新北市教育局提供）

新北教育局提到，幼生阿志的媽媽是越南籍配偶，本學年剛進入漳和國中補校就讀，每天下午四點，阿志媽媽接回阿志後，匆匆吃過晚餐，就帶著阿志跟一歲的弟弟，到漳和國中補校上課，有時來不及吃晚餐，就讓阿志在補校辦公室臨時托兒區用餐，保母阿姨說阿志相當懂事、乖巧，累了就趴在桌上休息等媽媽下課。

教育局指出，今天阿志跟爸爸、媽媽及弟弟一起參加活動，他開心地說「我媽媽很厲害，考試都考好，我以後也要跟媽媽一樣，我喜歡媽媽教我做燈籠，我也想做一個給弟弟。｣阿志媽媽說這個燈籠會讓她想起越南的家，但是現在她的家在這裡，看到孩子健康平安的長大，一切的辛苦都值得。

▲▼ 越南媽媽帶孩子做燈籠解鄉愁。（圖／新北市教育局提供）

▲▼漳和國中附設幼兒園今在新住民學習中心舉辦兒童月活動，邀請社區親子共120人參與。（圖／新北市教育局提供）

▲▼ 越南媽媽帶孩子做燈籠解鄉愁。（圖／新北市教育局提供）

幼生小祥因為很少接觸媽媽家鄉的文化，從小便排斥和媽媽一起去參加活動，媽媽一直很苦惱如何讓孩子敞開心胸接納自己，剛好學校辦了這個兒童節活動，媽媽帶著小祥一起做燈籠時，小祥臉上露出開心的神情，甚至在活動最後拉著媽媽的手說「下次還要跟媽媽一起提燈籠。」讓媽媽十分感動的表示，感謝校長和漳和國中附幼團隊用心籌劃這次活動，讓孩子可以認同家鄉文化，也增進親子間感情。

▲▼ 越南媽媽帶孩子做燈籠解鄉愁。（圖／新北市教育局提供）

▲何文慶表示，兒童月活動不僅讓孩子們了解節慶的意義，透過新住民家長的參與，也讓新住民子女對於媽媽祖國文化有更深刻的了解。（圖／新北市教育局提供）

附幼主任李麗娟表示，新住民家庭需要學校多一些支持跟協助，對於新住民孩子的文化教育更應該涵蓋多元，這次手做燈籠活動結合漳和國中新住民學習中心資源，讓新住民孩子度過一個很有意義的兒童節，對於本國籍的幼兒也是很新鮮的體驗，往後會持續結合新住民學習中心資源辦理幼兒園親子活動，培養幼兒理解多元文化的內涵。
 

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關鍵字：兒童節,越南,燈籠

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