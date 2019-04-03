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親子

女兒被同學討禮物　4招教孩子分辨共享與勒索的差異

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「媽媽，我的波力呢？怎麼找不到？」DAHLIA一回家就翻箱倒櫃，找我替她買的組合玩具，我說：「那是妳的東西，妳放到哪裡，應該要自己記得才行！突然找波力幹嘛？」沒想到，女兒竟然告訴我：「因為小班的XX同學跟我要，叫我明天帶去送他！」

「蛤？我買給妳的東西，妳拿去送同學？」女兒趕緊搖搖頭，她向我解釋，自己並不想送，是對方一直跟她要，還說「不然我要去找老師，說妳不給我波力！」我趕緊跟她解釋，不能用送禮物的方式來交朋友，這樣哪天沒東西送了，朋友就不理妳了，更何況是來討的，我們又沒欠他！

我們必須讓孩子知道，在沒有能力賺錢之前，那些物品其實並不完全屬於他們，都是家長為了孩子好，才掏錢買的！拿我來說，買給孩子的物品，不管是貴的還是平價的，回來就是她自己保管，不珍惜以後就沒有，一般來說，我不會多過問，但如果是要拿去送同學，那我就一定插手。

我跟孩子說，妳們都是爸爸媽媽送去幼稚園的孩子，沒有理由妳要提供禮物，這不是我們該做的，他要禮物，請他自己去跟他的爸媽要求，而不是跟妳們這些平輩、同學要，這樣很糟糕！相對的，妳也不能隨意跟人家討東西，這是非常沒禮貌、沒教養的行為！

女兒說，可是「媽媽，妳告訴我要分享啊！」確實，分享與同理心是非常重要的身教模式，但分享的前提是「我們已經不需要」或是「額外多餘用不到」，最重要的是，一定要先問過家長，由爸爸媽媽來決定是否行動，絕對不可以擅自做決定！

我讓孩子去跟那位同學說清楚，豈料過了幾天，女兒又說對方來討禮物，這一而再、再而三，實在擔心那位孩子的家庭教育有問題，孩子小的時候沒教好，長大以後，這小小習慣可能變成大大災難的！我便親自出馬，到幼稚園向小班老師說了這事，請他們去輔導那位同學。

綜合以上，若您的孩子在學校也碰到這些狀況，請記得！

1、對孩子解釋清楚：當初購買的理由與物權歸屬
2、養成不向人索討禮物的習慣
3、牽扯到分享與贈送的時候，不管標的物是什麼，一定要先問過父母
4、向老師與其家長反映此事

千萬別以為這只是孩子之間的玩笑話，只要一次成真，就會鼓勵到討東西的那一方，他將食髓知味，越來越守不住本分，再大一點，或許成了恐嚇勒索的犯罪者，造成更大的社會問題！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教,禮物,勒索

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