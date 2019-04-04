當我們「童」在一起　婦幼隊守護孩子們每一抹微笑

▲為慶祝4月4日兒童節的到來，台南市警局婦幼警察隊及犯罪預防宣導團，特與遠百台南店合作，舉辦小小警察體驗活動，讓小朋友們度過愉快難忘的兒童節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「兒童，是國家未來的主人翁！」為慶祝4月4日兒童節的到來，台南市警局婦幼警察隊及犯罪預防宣導團，特別與遠東台南分公司攜手合作，共同精心籌畫了一個小小警察體驗活動，邀請小朋友們一同度過一個愉快又令人難忘的兒童佳節。

來到位於台南火車站後站的遠百台南店五樓，映入眼簾的不是一般人印象中的專櫃小姐，竟然是許許多多穿著警察制服的大小警察們，有些大手拉著小手，教導小小警察們正確保護自己的觀念，有些則是在警察哥哥、姊姊的陪同下，讓小小警察們騎在特別為他們打造的小型警用哈雷機車上，體驗警察平日執勤巡邏時的英姿。原來今天是由婦幼警察隊代理隊長杜淑錚領軍，帶著許多警察哥哥、姊姊們來到現場，一起幫小朋友們慶祝專屬於他們的節日，更送給各位小朋友們一個印象深刻、特別不一樣的兒童節禮物。

這次小小警察體驗活動，原先預定參加人數限量100人，但因網路報名十分踴躍，活動才剛開放報名短短不到1天就已全數額滿，為了不辜負許多小朋友們的殷殷期盼，警察局決定特別加碼增加名額至300人，讓大家都有機會可以共襄盛舉，與家長們一同來參加兒童節變裝派對，感受過節的快樂氣氛，一起散播歡樂散播愛！

警方指出，兒少保護一直都是備受社會大眾關注的議題，《兒童及少年福利與權益保障法》修正草案也趕在兒童節前夕，於立法院院會三讀通過，讓兒少安全更有保障，也讓施虐者更加無所遁形，貫徹「虐童零容忍」的決心。藉著今天活動的機會教導孩童們學會如何保護自己，並尊重他人，對於自己或他人身體的隱私處「嘴巴、胸部、生殖器官、大腿內側及屁股」不可隨便讓人碰觸及拍攝，如遭遇危險、暴力對待或知道身邊的人疑似有遭到虐待的情形時，要記得馬上拿起電話撥打110或是全國保護專線113報案，警方會以最快的速度趕赴現場救援並做後續適當之處置，防止危害的發生及擴大。

警方說，看著孩子們天真無邪的笑容，每位員警都希望告訴每個孩子，面對未知的未來及挑戰，儘管勇敢做夢、放心去追，警察會盡一己之所能，守護每個孩子的安全，為孩子鋪設一條平安長大的道路，所以，請不要忘記自己現在笑起來的樣子，不管再黑的夜，警察都在你們身旁。