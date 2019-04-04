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兒童節「阿潘部長」PO文祝福　回憶童年：以前都到同學家DIY

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▲▼【阿潘部長心裡話時間】Ep.0 兒童節特輯。（圖／翻攝教育部長潘文忠臉書）

 ▲教育部長潘文忠在臉書上PO文祝福「兒童節快樂！」。（圖／翻攝教育部長潘文忠臉書）

記者崔至雲／台北報導

今天是兒童節，教育部長潘文忠在臉書上PO文祝福「兒童節快樂！希望你們都能開開心心長大，勇敢追求夢想」。潘文忠也回憶童年時光，小時候沒有什麼玩具，都去同學家一起DIY，放學沿著蘭陽溪河堤一路玩回家，雖然偶爾表現不好也會被老師罵，但那段時光卻給了他許多勇氣跟養分。

潘文忠今在臉書上以「阿潘部長心裡話時間-兒童節特輯」放置了先前回母校所錄製的影片，影片提到，「前些日子，回到母校—宜蘭縣壯圍鄉新南國小，想想上次回來已經過了十年，這次終於有機會回來看我心心念念的大象溜滑梯，還巧遇到好久不見的國小同學，真的很開心」。

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潘文忠說，小時候我們在壯圍一起長大，農村生活簡單樸實，最記得以前鄉下沒有什麼現成的玩具，我都去我同學家一起DIY，放學沿著蘭陽溪長長的河堤一路玩回家，偶爾表現不好也會被老師罵，那時候鄉下地方經濟上比較辛苦，兒童節不像現在活動多采多姿，但那段時光卻給了我許多勇氣跟養分，到現在回想起來都還是非常感念。

潘文忠提到，有同仁問他，如果要挑一份兒童節禮物會想怎麼選，「我想了想，實體的禮物我應該給不了太好的建議，但作為一個教育工作者，我想如果我們能作為孩子追求夢想的最大後盾，讓他們用滿滿的熱情探索世界，陪伴小朋友找到喜歡的事物，孩子因為自己喜歡、有興趣去做，一定可以表現的很好、開心長大，這應該會是一份很棒的兒童節禮物。

潘文忠指出，家裡的孩子是所有父母親的心頭肉，而我也相信，每一個在教育現場努力的夥伴也秉持著相同的愛，陪孩子探索這個世界，我想我們會一起努力，跟所有的父母親一起當這群小小夢想家們最大的後盾。

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關鍵字：兒童節,部長,童年,DIY,潘文忠

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