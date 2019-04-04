幻象戰機衝場拉序幕　2019「風的運動場」正式開玩

▲2019「風的運動場」在5台幻象戰機衝場2次後拉開序幕，正式開玩。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2019新竹市兒童藝術節－風的運動場，4日正式開幕，在兒童歌舞劇「注意!宇宙海賊來襲!」歡樂的音樂下熱鬧開場，市長林智堅與兩位分別代表「征服天空」的空軍第二戰術戰鬥機聯隊長鄧恩憐少將，代表「征服太空」的交大前瞻火箭中心主任吳宗信教授一同為兒藝節揭開序幕，2019年幻象戰機再度上演震撼的衝場表演，吸引滿場大小朋友的歡呼聲不絕於耳，林智堅市長說，新竹市是全國最幸福的兒童城市，他鼓勵孩子勇於挑戰、征服夢想，祝福大家有美好的兒童節假期。

▲這次活動中，請到曾參與五月天MV拍攝的火箭專家吳宗信教授(前排左1)與保家衛國空軍二聯隊聯隊長鄧恩憐少將(前排左3)站台代言。



林智堅市長特別感謝，配合本次活動主題「勇敢、冒險、征服天空」，請到曾參與五月天MV拍攝的火箭專家吳宗信教授與保家衛國空軍二聯隊聯隊長鄧恩憐少將站台代言，2018年開幕時的幻象戰機衝場博得一致好評，新竹空軍基地2019再次跨刀協助，派出五架幻象戰機兩次衝過主舞台，讓滿場觀眾投以熱烈掌聲。

林智堅市長說，上周末兩天八小時的試營運，就吸引10萬人次入場體驗，有信心「風的運動場」入場人次一定可以再創新高。本屆兒藝節整合戶外空間共規劃九大遊具，有結合舞台的巨型迷宮「竹迷宮舞台」，還有「神奇階梯」、「太空漫步」、「征服天空」、「漂浮單車」、「對抗地心引力」、「迷幻穿越術」，「彈力碰碰球」及「迷你搖擺屋」。期望能為所有參加的孩子製造難忘的兒童節回憶。另外，提醒小朋友一定要穿著運動鞋和輕便衣物、搭乘接駁車前來會場，適時補充水分、注意防曬，並配合工作人員引導，大家才能玩得開心，並留下難忘回憶。

▲2019年幻象戰機再度上演震撼的衝場表演，現場大小朋友的歡呼聲不絕於耳。

文化局長黃竫蕙說，「新竹味市集」以在地為主，特色美食與文創業者聚集於新竹文創館旁。5、6兩日晚間7時在文創館旁還有星光場表演活動，邀請到福爾摩沙馬戲團及台灣特技團，帶來《豬咪姑娘招親賽》及《大娛樂家》等精采演出，大家千萬不要錯過。

4日至7兒藝節期間，12歲以下兒童，凡參與兒童藝術節、新竹味市集、取水口展示館；指定章戳3個，以及兒童藝術節星光場、美術館、241藝術空間或鐵道藝術村；4擇2個點，即可集章；集滿5個章戳，即可兌換「綠世界生態農場」、「小人國主題樂園」、「源鮮智慧農場」或「埔心牧場」門票2張。每日限912名兌換，數量有限，換完為止。

此外，活動周邊汽車停車位有限，建議參與民眾多多利用大眾交通工具，搭乘市府準備的接駁車，輕鬆前往活動會場。接駁車站點共有2處，由新竹轉運站、千甲站發車，接駁時間為4/4至7日上午9時30分至下午6時30分，每15分鐘一班車；星光場4月5日、6日活動至晚上8時30分，接駁車將延長行駛時間至晚上9時。接駁一次10元，返程免費，18歲以下及65歲以上搭乘免費。