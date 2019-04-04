全聯社會福利基金會送愛偏鄉　助兒童圓夢

▲▼ 財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會利用兒童節前夕，募集心願禮物，送愛到松山國小捐贈禮物，協助偏鄉學校兒童實現夢想。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會利用兒童節前，集合眾人及會員力量於FB粉絲團、企業員工內部宣傳、募集心願禮物，由全聯福利中心吉祥物福利熊及企業志工，利用兒童節前夕前往松山國小捐贈禮物，協助偏鄉學校兒童實現夢想。福利熊及全聯志工更陪伴孩童繪畫，讓孩子擁有一個彩色繽紛的兒童節。

本次活動首先由學校國樂團演出曲目甜蜜蜜、學貓叫迎賓，藉由學校特色國樂學習的成果展現，感謝基金會的愛心捐助。松山國小楊榮鎮校長感謝各界愛心，在兒童節前夕將這些禮物，送到學校小朋友手上，也幫助這些家庭與孩子。

校長楊榮鎮表示，這是靠眾人的愛心與力量完成的，參與愛心活動的，大家把小愛串聯起來，化成大愛送給需要幫助的人，因為有能力服務是幸福的。期盼弱勢家庭接受到幫助後，未來有一天有能力，也能幫助需要的人。

全聯基金會連續多年贊助學校國樂社團經費、弱勢學生物資及圓夢畢業金，透過這些社團經費、營養點心、寒暑假期間物資的幫助，讓偏鄉學童在學習及生活上更加充實無虞，安心就學。