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完成全區歷史建築指定登錄　桃園「南崁兒童藝術村」開幕

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▲桃園「南崁兒童藝術村」開幕

▲桃園「南崁兒童藝術村」試營運開幕。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園蘆竹區的「北區兒童之家員工及院長宿舍」，市府於2015年完成全區歷史建築指定登錄，並投入約7,358萬元進行調查研究及修復工程，規劃做為「南崁兒童藝術村」於4日兒童節舉行試營運開幕，提供孩子們一個優質的藝文場所，讓美學及藝術教育從小紮根。

市長鄭文燦於「南崁兒童藝術村」開幕活動中指出，桃園升格後，在地方人士及相關團體爭取下，市府將「北區兒童之家員工及院長宿舍」於2015年完成全區歷史建築指定登錄，2017年獲財政部國有財產署同意無償撥用價值高達1億3951萬元的園區土地，並退還市府原採有償撥用的經費約9000萬元。

▲桃園「南崁兒童藝術村」開幕

▲▼桃園「南崁兒童藝術村」試營運開幕。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園「南崁兒童藝術村」開幕

而市府也投入約7,358萬元進行調查研究及修復工程，規劃保留育幼院的兒童教育史料，以展覽的方式讓更多市民朋友瞭解這段歷史。鄭文燦指出，市府以保留建築、生態及文創再生等方式發展南崁兒童藝術村，並結合在地團體推廣兒童劇團、樂團及美術班等活動，從小培養孩子的藝術才能及審美觀，讓美學教育紮根。

鄭文燦強調，藝術教育並非侷限於校園，透過藝術村的設立，也可讓不同學校的孩子及家長增添更多互動。

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關鍵字：北區兒童之家,桃園南崁兒童藝術村,歷史建築

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