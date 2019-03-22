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左營海軍「鎮海樓」列歷史建築　二戰時曾為日本南進樞紐

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▲海軍,鎮海樓,左營。（圖／翻攝自興濱計畫官網）

▲左營海軍「鎮海樓」列歷史建築。（圖／翻攝自興濱計畫官網）

地方中心／綜合報導

高雄左營軍區的鎮海樓，在日治時期是日本海軍高雄警備府，今年1月軍方首度主動提報，將之申請登錄為歷史建築，文資委員開會決議後，同意登錄為歷史建築，為走過70年風雨的建物帶來新生。做為當時日本南進的重要樞紐，鎮海樓目前仍維持著日治時期車寄及拱圈迴廊，建物、軍事設施均保存良好。

高巿文化局表示，原日本海軍高雄警備府（左營海軍鎮海樓）推測約於1941年開始興建，1943年日本軍方發布左營軍港定為高雄要港，將右沖、廍後、左營、菜公、新庄子等區域編列為要港區域，並將原設於澎湖馬公的警備府遷至高雄，設置高雄警備府，其中心就是今天的鎮海樓，是當時日本海軍在臺灣最高指揮所。

▲原日本海軍高雄警備府（左營海軍鎮海樓）。（圖／翻攝自興濱計畫官網）

▲原日本海軍高雄警備府（左營海軍鎮海樓）。（圖／翻攝自興濱計畫官網，下同）

鎮海樓在戰後曾作為海軍總司令部，幾經變遷，後由海軍教育訓練暨準則發展指揮部（簡稱教準部）使用迄今。從日治時代到戰後的今天，鎮海樓一直是台灣海軍的核心樞紐，其存在格外具有歷史意義。

高巿文化局表示，今年1月接獲軍方海軍教育訓練暨準則發展指揮部主動提報，申請本棟建築登錄為歷史建築，市府在3月6日召開審議會並辦理現場勘查，文資委員均肯定本棟建物具有文化資產價值，其存在見證著台灣從日治到戰後海軍面臨風起雲湧的時代變遷，審議後一致同意登錄為歷史建築。

鎮海樓建物本體占地約2758平方公尺，原貌大致保存良好，正面有樣式簡單但堂皇穩重的車寄，穿堂樓梯護欄亦為磨石子工法，做工細緻，二樓正面拱圈迴廊優雅，牆體上使用的平衡錘木窗也是特色之一。

▲原日本海軍高雄警備府（左營海軍鎮海樓）。（圖／翻攝自興濱計畫官網）

鎮海樓因興建於二次大戰後期，其三樓屋頂特別設置有機砲基座，兼有防禦功能，而其建築物地底設有防空指揮所，入口每隔一段距離即有厚達20公分之防爆門以及通話孔，內部有錯縱複雜通道，充分展現軍事建築之時代氛圍。

從日治時代到戰後的今天，鎮海樓一直是台灣海軍的核心樞紐。高市府文化局表示，本次審議案，除凸顯高雄在日治時期作為重要南進基地的見證，為軍事文化資產保存再添一處，更是高雄擁有陸海空三軍全軍種之城市，首次出現由軍方主動積極提報所轄建物進行文化資產登錄及保存的案例，頗有帶領三軍致力文化資產保存之領頭羊的意義。

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關鍵字：左營,海軍,鎮海樓,歷史建築,二戰,日本,南進

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