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日媒連載李登輝秘錄　揭台海危機楊尚昆承諾不對台動武

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▲▼根據《產經新聞》4日刊出《李登輝秘錄》連載指出，台海危機時，時任國家主席的楊尚昆承諾不武力犯台。（圖／翻攝自《產經新聞》）

▲根據《產經新聞》4日刊出《李登輝秘錄》連載指出，台海危機時，時任國家主席的楊尚昆承諾不武力犯台。（圖／翻攝自《產經新聞》）

政治中心／綜合報導

日媒《產經新聞》3日起開始刊出《李登輝秘錄》連載，連續刊登3天，聚焦在前總統李登輝執政時的兩岸關係，內容提到1995年台海危機前，前國策顧問曾永賢曾接獲來自對岸的機密電話，預告將打飛彈，但不會真的對台動武，不需慌張。4日連載的內文則以「不會對台動武，來自主席的許諾」為題，繼續報導當時的兩岸關係。

根據《李登輝秘錄》內文提到，1992年底曾永賢進入北京後，曾與當時的中共國家主席楊尚昆見面，地點就在人民解放軍總政治部的聯絡部事務所，對於以李登輝「密使」身分前往打探中國大陸真意的曾永賢而言，國家主席的登場出乎意料之外，意味著中國大陸也在摸索與台灣最高層級建構機密管道。

當時楊尚昆面露笑容地說，「中國無法停止反美與對台灣的批判。僅管如此，你們有錢，要做什麼我們無法干涉，我們也無可奈何」。

內文也指出，當年美國總統老布希決定將出售台灣150架F16戰機，夾著台灣海峽對峙的兩岸軍事平衡將因這項出售案，讓情勢傾斜對台有利，引起中國大陸對美國、台灣強烈批判。

李登輝聽取曾永賢回台報告後，鬆了一口氣並說「對台灣而言非常有意義」。兩人當時的理解是，在此階段沒有對台動武的意念，是對岸國家主席的承諾。

▲台聯黨慶。李登輝（資料照／記者季相儒攝）

▲李登輝。（資料照／記者季相儒攝）

主張「一個中國」的中國大陸，至今仍處心積慮打壓台灣的國際活動空間，降低台灣的地位，那麼為何1992年美國將出售台灣150架F16戰機，中國大陸仍承諾避免行使武力，且還在1995年7月發射飛彈前事先通知台灣不會危害台灣呢？

要從政治與經濟兩方面分析。當時的國際局勢對持續共產黨獨裁政權的中國大陸而言不利。1989年6月4日，北京發生「天安門事件」，國際社會對中國大陸進行制裁；此外，1989年柏林圍牆倒塌，同時期東歐共產黨獨裁政權瓦解，1991年的蘇聯瓦解等，都動搖著中國大陸。

經濟方面，1990年階段時，約2100萬人口的台灣出口額約680億美元，相較之下，當時約12億人口的中國大陸出口額約620億美元，雙方經濟實力之差一目瞭然。

中國大陸最高領導人鄧小平自1978年開始推動改革開放政策，1989年也受到天安門事件影響而受挫，1992年鄧小平再次下令加速建設經濟。當時，楊尚昆時任國家主席，是鄧小平改革開放政策的堅定支持者。

當時處於劣勢的中國大陸急需台灣的資本和技術挹注，中國大陸認為當時並非是與台灣逐步升高緊張的時期，應該是出於政治的判斷。

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