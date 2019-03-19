賴清德登門請益　李登輝：支持所有為台灣奉獻的人

記者楊亞璇／台北報導

前行政院長賴清德18日領表登記參選民進黨總統初選，19日前往翠山莊拜會前總統李登輝，向李登輝請益，被視為尋求李登輝的支持。雙方閉門會談約50分鐘後，李登輝辦公室主任王燕軍陪同賴清德受訪，針對李登輝是否支持賴清德，王燕軍僅說，總統支持各行各業要為台灣奉獻工作的人。

賴清德表示，李登輝知道他有參與總統初選，鼓勵他不管擔任什麼位子，都要愛護人民，這是政府存在的目的，同時李登輝也提到，「應該要有信仰，特別是擔任總統工作，一定會遭遇困難，信仰對於一個政治人物，特別是擔任總統職務的人，非常非常重要，這是剛剛總統給我的勉勵。」

賴清德說，「總統對我的勉勵之情溢於言表，我來探視他，他也很高興，他也還記得我有去探視他，他看到我來很高興，我看到總統也很高興」，特耶是看到他身體有大大的恢復，內心很高興。

對於外界解讀為爭取獨派支持？賴清德表示，他九十幾歲高齡本身就是國寶，更何況擔任過台灣總統，「今天來是基於我要競選總統，請益前總統的指教，目的在此，不在其他。」

王燕軍表示，他代表李前總統謝謝大家對他的關心，李登輝德健康狀況非常不錯，李登輝感謝賴院長卸任前探望他，過年期間有打電話問候，輔選結束後要北上來看總統，在過年時答應，當時不知道賴清德會領表登記，昨天下午才得知。

對於賴清德登記黨內總統初選，王燕軍說，李登輝沒有表達喜悅或驚嚇，不過他認為民進黨內部有這樣的民主機制，讓人欽佩與羨慕，至於李登輝是否支持賴清德，他表示，總統支持各行各業要為台灣奉獻工作的人。

王燕軍並轉述，李登輝期勉賴清德「感動所有民進黨的人，讓民進黨領導台灣，讓台灣更進步，總統只有期勉這一點。」

▲賴清德拜會李登輝兩人合影。（圖／李登輝辦公室提供）