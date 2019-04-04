　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文母校也認一中原則　地圖上台灣和大陸「顏色一樣」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文母校認「一中原則」　地圖上台灣將和中國同顏色。（圖／翻攝自LSE推特）

▲蔡英文母校也認一中原則，地圖上台灣和大陸「顏色一樣」。（圖／翻攝自LSE推特）

記者趙蔡州／綜合報導

總統蔡英文的母校倫敦政治經濟學院（LSE），學院內有一個地球裝置藝術，原本全球地圖將大陸與台灣分成不同顏色，結果引發中國留學生不滿抗議。對此，倫敦政治經濟學院3日找來了大陸與台灣留學生開會，最後決議把台灣塗上和大陸一樣的顏色，並且把台北從首都標記改為城市標記。

根據《自由時報》報導，LSE今年3月在校內設置了一個名為「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）的裝置藝術，這個裝置藝術是一個倒轉的巨型地球雕塑，但雕塑上的圖案卻引發大陸留學生不滿，因為它把大陸與台灣分成了不同顏色，並寫出中華民國台灣（ROC（Taiwan））等字樣，還有中印邊界及拉薩問題。

對於大陸學生提出更改的訴求，倫敦政治經濟學院在3日上午召開會議，找來了2名中國代表、1名台灣代表、2名巴勒斯坦代表、2名以色列代表開會。多數學生認為裝置藝術放在校內，可能有間接代表學校立場的顧慮，所以應該要以「聯合國」的地圖為主。

▲▼蔡英文登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲倫敦政治經濟學院是我國總統蔡英文的母校。（圖／記者屠惠剛攝）

會議中代表台灣的黃姓留學生透露，校方在會議決定請藝術家把台灣改成跟大陸一樣的顏色，並且把原本以首都標記的台北改為城市標記。他表示，學校方面也理解爭議的問題，所以也願意在雕塑前放上說明，針對一些有主權、領土爭議的地方寫上說明，但細節還需再討論。

倫敦政治經濟學院成立於1895年，它在一所在政商界享譽盛名、專注於社會科學的大學，一直以來與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院和倫敦大學學院一起並稱為「英國G5大學集團」，更被譽為世界領先的社會科學教育及研究機構，這也是我國總統蔡英文的母校。

ET快訊
最新清明連假天氣！北東雨2天「下雨熱區」曝　中南部暖飆30°
命理家提醒！清明掃墓最易犯的5大禁忌　做了恐出大事
快訊／「茄子蛋」鼓手小賴退團！「精進更多自己」

關鍵字：一中原則,母校,LSE,倫敦政治經濟學院,蔡英文,蔡英文母校,裝置藝術

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文母校也認一中原則　地圖上台灣和大陸「顏色一樣」

影／蔡英文執政3年到底做了什麼？　幕僚逼她不看稿開講看這裡

不是霸道條款！卓榮泰：不可能通過所謂「霸王條款」

陸媒稱中國花蓮　吳釗燮留言：做你的白日夢！別流口水了

獨／15縣市長被迫表態挺韓？侯友宜批誇張：制定遊戲先破壞遊戲規則！

太永浩證詞：解開北韓體制持久不墜與外交靈活彈性之迷

感謝救國團文藝營　盧秀燕：啟發她從政契機

快訊／韓國瑜訪美後才見吳敦義！國民黨4/17公告總統初選時程

影／柯文哲批韓國瑜政治採購　王世堅：想向綠營示好

瀏覽器截圖獲優選被罵翻　總統府回應：讓創作者定義不一樣的總統府

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

《小美好》姊妹劇來了！　「187學霸❤氧氣少女」初戀日常閃炸

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

謝龍介按鈴告！控扁保外違法助選 陳致中反嗆不切實際：別想只靠韓

蔡英文母校也認一中原則　地圖上台灣和大陸「顏色一樣」

影／蔡英文執政3年到底做了什麼？　幕僚逼她不看稿開講看這裡

不是霸道條款！卓榮泰：不可能通過所謂「霸王條款」

陸媒稱中國花蓮　吳釗燮留言：做你的白日夢！別流口水了

獨／15縣市長被迫表態挺韓？侯友宜批誇張：制定遊戲先破壞遊戲規則！

太永浩證詞：解開北韓體制持久不墜與外交靈活彈性之迷

感謝救國團文藝營　盧秀燕：啟發她從政契機

快訊／韓國瑜訪美後才見吳敦義！國民黨4/17公告總統初選時程

影／柯文哲批韓國瑜政治採購　王世堅：想向綠營示好

瀏覽器截圖獲優選被罵翻　總統府回應：讓創作者定義不一樣的總統府

亂石砸死同性戀！汶萊伊斯蘭法中如何規定？　LGBT族群只想逃亡

蔡英文母校也認一中原則　地圖上台灣和大陸「顏色一樣」

6歲重症女孩忍痛化療6天！捐贈者「悔捐骨髓」　她瞬間痛哭

外星人潛艇？美國伊利湖上空驚見巨型幽「浮」！

台大正妹女獸醫長腿100分！表特版被推爆…單身狗都生病了

ET直播／獅象搶首位　洋投奧斯丁迎戰蔡齊哲

混亂降臨！《邊緣禁地3》9月13日全球發售

川普推特語錄／國會如果再不團結　邊境真的會整條關起來哦！

毛孩死後收「3萬元罰單」他傻眼！竟是「少一步驟」登記死亡除戶

亞足聯盃／航源外援軍團到齊　南韓歐爸表現亮眼

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

小林村國賠案　韓國瑜宣布放棄上..

AIT首度公開證實2005年起..

影／小英3年施政　幕僚逼她不看..

費鴻泰控變造　王鴻薇公布韓國瑜..

2020國民黨若徵召韓國瑜　朱..

被迫表態挺韓？侯友宜：誇張！制..

扁反擊藍營提告　5月9日基金會..

美女議員李倩萍　驚爆離婚

陸訂42貨櫃芭樂　韓國瑜：及時..

影／軍卡A到瑪莎拉蒂　後方行車..

陸媒稱中國花蓮　吳釗燮：別流口..

命理大師論斷韓國瑜　總統運「勢..

卓榮泰：不可能通過「霸王條款」

更多熱門

相關新聞

影／小英3年施政　幕僚逼她不看稿開講看這裡

總統蔡英文3日晚間舉行首場「辣台派開講」，在幕僚要求下，不准她看稿子，化身「蔡教授」，開啟一場風趣的一堂課，訴說她擔任總統三年以來，在外交、國防跟內政的施政。其中，她提到，過去有人說穿裙子的不能做三軍統帥，但她真的就是三軍統帥，過去一段時間我們跟軍方密切合作，一起來做，建立共同目標，堅定守護國家主權及安全。

改圖抹黑馮世寬　他被告求饒：大人有大量

蔡英文透露：最愛宏都拉斯咖啡

蔡英文拼國艦國造　力抗黑函、國際軍火商威脅

霸王條款換掉賴清德？蘇貞昌：有條款但不希望用到

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

國3再奪2命！小客車被卡車90度夾擊

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

賓利被撞怒揮拳！肇事男：傷害和解前拒賠

清明掃墓易犯5大禁忌…做了恐出事

林俊傑打赤膊「轉正面」網友崩潰

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

看牙醫傻曝男男Play！護士老司機笑了

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

婚禮頻遇喪事拖3年　新娘竟換人

大稻埕「紅背包女浮屍」身分曝光

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面