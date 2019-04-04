▲蔡英文母校也認一中原則，地圖上台灣和大陸「顏色一樣」。（圖／翻攝自LSE推特）

記者趙蔡州／綜合報導

總統蔡英文的母校倫敦政治經濟學院（LSE），學院內有一個地球裝置藝術，原本全球地圖將大陸與台灣分成不同顏色，結果引發中國留學生不滿抗議。對此，倫敦政治經濟學院3日找來了大陸與台灣留學生開會，最後決議把台灣塗上和大陸一樣的顏色，並且把台北從首都標記改為城市標記。

根據《自由時報》報導，LSE今年3月在校內設置了一個名為「反轉的世界」（The World Turned Upside Down）的裝置藝術，這個裝置藝術是一個倒轉的巨型地球雕塑，但雕塑上的圖案卻引發大陸留學生不滿，因為它把大陸與台灣分成了不同顏色，並寫出中華民國台灣（ROC（Taiwan））等字樣，還有中印邊界及拉薩問題。

對於大陸學生提出更改的訴求，倫敦政治經濟學院在3日上午召開會議，找來了2名中國代表、1名台灣代表、2名巴勒斯坦代表、2名以色列代表開會。多數學生認為裝置藝術放在校內，可能有間接代表學校立場的顧慮，所以應該要以「聯合國」的地圖為主。

▲倫敦政治經濟學院是我國總統蔡英文的母校。（圖／記者屠惠剛攝）

會議中代表台灣的黃姓留學生透露，校方在會議決定請藝術家把台灣改成跟大陸一樣的顏色，並且把原本以首都標記的台北改為城市標記。他表示，學校方面也理解爭議的問題，所以也願意在雕塑前放上說明，針對一些有主權、領土爭議的地方寫上說明，但細節還需再討論。

倫敦政治經濟學院成立於1895年，它在一所在政商界享譽盛名、專注於社會科學的大學，一直以來與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院和倫敦大學學院一起並稱為「英國G5大學集團」，更被譽為世界領先的社會科學教育及研究機構，這也是我國總統蔡英文的母校。