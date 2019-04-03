臉書改圖黑國防部！馮世寬怒告　網友求饒「部長您大人有大量」

▲前國防部長馮世寬，現任國防安全研究院董事長。（圖／記者歐昶廷攝）

社會中心／綜合報導

郭姓男子2017年在臉書張貼合成照片，造謠國防部花了2000萬預算在軍中廁所貼總統蔡英文肖像。時任國防部長馮世寬得知後，堅持提告妨害名譽，最終郭男認罪答應和解條件，包括寫悔過書、臉書公開道歉及捐10萬元給公益團體，被士林地院判處拘役50天，可易科罰金5萬元，緩刑2年。

根據《蘋果日報》報導，41歲郭男2017年8月在臉書社團「爆吱戰堂」貼出合成照片，指當時的國防部長馮世寬花2000萬在軍中浴廁磁磚裝貼蔡英文肖像，「幾霸分部長你這畜生，去擠豬鼻英屁眼比較實在！」

▲士林地方法院 。（圖／記者劉昌松攝）

馮世寬得知後震怒，痛批郭男造謠低級、不可原諒，堅持提告妨害名譽。郭男一聽嚇壞，不僅當庭認罪，同意馮世寬開出的和解條件，還在悔過書中寫道「馮部長您大人有大量，懇請部長給我一次機會，讓我有自新、懺悔的機會，承諾未來不在臉書上胡言亂語、亂貼照片。」

士林地院審理後，考量郭男有悔意，犯後態度良好，目前待業未婚，又有父母要扶養，因此判決拘役50天，可易科罰金5萬、緩刑2年，但必須履行和解條件，每月捐贈公益團體5000元，直到捐滿10萬元為止；全案仍可上訴。