蔡英文宣示：第一艘國造潛艦2024下水　力抗黑函、國際軍火商威脅

▲蔡英文宣示，國造潛艦2024年下水，2025年成軍。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

由於有報導指稱「裝備輸出許可沒到手，潛艦國造風險大」，總統蔡英文3日下午宣示，第一艘國造潛艦2024年下水，2025年正式成軍，海軍進入新時代，台灣潛艦不能等下一個八年，也不能依賴外國，遇到問題就要解決。

海軍司令部上午針對所謂「裝備輸出許可沒到手，潛艦國造風險大」的訊息大動作駁斥，強調配合國會監督，已於3月28日赴立法院實施潛艦國造專案進度機密報告，向出席委員說明各類文件，均依法有據。海軍持續秉持審慎嚴謹的態度風險管控，依規劃期程執行，請國人支持。

對於黑函、國際軍火商的威脅，蔡英文下午更在臉書上主動表示，台灣第一艘「國造潛艦」預計2024年下水，2025年正式成軍，「我國海軍即將進入新時代。」

蔡英文進一步指出，在推動國艦國造的過程中，遭遇很多困難，也曾有人說不可能、台灣做不到，「但我有決心，也有深入的準備和籌劃，台灣的潛艦不能再等下一個八年，台灣也不能再依賴外國。遇到問題，就要去解決。」

蔡英文說，不管是黑函、國際軍火商的威脅，甚至是技術上的挑戰，我們都不畏懼，她感謝國防部和產官學界攜手努力，一一化解了難關，現在潛艦國造完成合約設計，已進入細部設計階段。

蔡英文強調，面對國際新情勢，不但要增強國軍水下戰力，有效捍衛海疆，更要透過發展國防來帶動國防產業，活絡國內經濟。這就是國防自主的目標，「不怕苦，不畏難，只要有決心，國防自主就不會是口號，蔡英文說到做到！」