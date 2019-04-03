蔡英文透露：最愛宏都拉斯咖啡　常拿宏國濾掛咖啡來送禮

▲總統蔡英文接見「宏都拉斯共和國第一夫人葉安娜暨駐臺大使謝拉」（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日上午接見宏都拉斯共和國第一夫人葉安娜（Ana García de Hernández）暨駐臺大使謝拉（Sierra Quesada）時透露，自己很愛宏都拉斯的咖啡，在官邸使用的都是宏國咖啡，也常拿該國濾掛咖啡來送禮。

蔡英文致詞時表示，她赴訪宏都拉斯時，受到葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統及葉安娜第一夫人的熱情接待，很高興第一夫人與公子Juan Orlando Hernández García一起來訪。

蔡英文說，這次是葉安娜第一夫人第四次訪問台灣，她在國內多年投入衛生、教育及社福領域的工作，有非常豐富的實務經驗，「我們也期待，透過雙方交流，可以對兩國的合作發展，提供更好的方案及寶貴意見。」

另外，蔡英文指出，謝拉大使與台灣互動非常密切，因為有謝拉大使的協助，積極推動宏都拉斯的海鮮、牛肉、咖啡、以及香瓜等農產品輸入台灣，「這讓我們兩國之間的經貿合作，有了突破性的成長。」

蔡英文進一步表示，2017年宏都拉斯與台灣的雙邊貿易呈現出超的現象，台灣從宏都拉斯進口了更多貨品；她也透露，她很喜愛宏國咖啡，在官邸所使用的咖啡都是宏國咖啡，且常以宏國的濾掛式咖啡來送禮。

蔡英文說，在兩國的文化和體育交流上，謝拉大使也付出許多心力。大使是台灣的好朋友，如今即將離任赴美履新，令人深感不捨。