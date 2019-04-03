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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蔡英文執政3年到底做了什麼？　幕僚逼她不看稿開講看這裡

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記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日晚間舉行首場「辣台派開講」，在幕僚要求下，不准她看稿子，化身「蔡教授」，開啟一場風趣的一堂課，訴說她擔任總統三年以來，在外交、國防跟內政的施政。其中，她提到，過去有人說穿裙子的不能做三軍統帥，但她真的就是三軍統帥，過去一段時間我們跟軍方密切合作，一起來做，建立共同目標，堅定守護國家主權及安全。

蔡英文辣台派開講全文

你覺得這件花襯衫好看嗎？我出國回來以後，我們蘇貞昌院長說，「連我太太都說你要常常穿這種衣服。」我跟院長說：「我只有出國才穿這種衣服。」

你也看到旁邊這三位，就是我這一次出國去訪問的三個國家的元首。你看這三個國家元首是不是都很樸實？他們真的很樸實，可是他們舉止行為、講話都非常的得體。為什麼？因為他們都有國際的歷練。很多人說他們不是小國家嗎？可是人家小國家有國際的能見度，而且能夠到所有的國際組織講他們要講的話。這個小國家聲音是很大。那很多人就問我，那我們跟小國家維持邦交有什麼意義？

我跟大家講，小國家聲音是很大的，他們在國際組織替我們講話的聲量是非常大，而且這個人你們應該認得了吧！這個人在主持會議的時候，還把中國人趕出去，這個就是諾魯共和國的總統叫做瓦卡。那這個是馬紹爾群島的總統叫做海妮。那這個是帛琉的總統這個我到現在還唸不好，叫做雷蒙傑索（Remengesau）。

可是你看這三個人，他們的國家雖然小，可是他們對國家的治理有他的一套看法，而且他也知道他的國家可以做什麼，需要別人做什麼樣的幫忙。譬如說，帛琉的總統，你不要看帛琉看起來是一個不大的國家，可是你去你就知道他們其實是很注重永續的，他們希望觀光客就是要簽一個宣言，也就是說，對於帛琉的永續，我們每一個觀光客都要去做一個貢獻，那也就是說。她說，到了以後你可以留下來的東西，只有你在沙灘上可以被海水沖走的腳印而已。就是不要製造垃圾給他們的意思啦。那這幾個國家對我們來講真的是好朋友，真心的好朋友。

▲蔡英文辣台派開獎。（圖／小英之友會提供）

▲蔡英文辣台派開獎。（圖／小英之友會提供，下同）

那你看，我們還有很多的好朋友，像巴拉圭像海地啦，像史瓦帝尼，這個國家的名字真的要學得念一下，叫做Eswatini。我現在好像在上英文課。

那你還記得巴拉圭總統是那個很帥的那個，曾經來過台灣的那個總統，那他的太太更帥啦。那你看這一些國家，這個比我們當然看到的那三個，但是他們也在國際上都力挺我們。像WHA像很多的國際組織，我們都可以看到他們是力挺我們，可是你要問我說，我們從2016年開始執政以後，我們的外交策略跟前面的政府有什麼不一樣？在很久很久以前，大家都說我們是金錢外交。那後來以後，我們就開始變成技術團啊農耕團，提供他們技術的援助。

那2016年以後我們就任以後，那以後我們做什麼？我們做的是一種互惠互利性的這種外交。我舉一個例子今天宏都拉斯的總統夫人來看我，總統夫人她的兒子、女兒都在這裡上過學。那她跟我講一件事，因為我們現在在跟宏都拉斯合作一件事情。就是因為我們的農技團在那裡替他們開發了酪梨的種苗，那也替他們開發了馬鈴薯，那他們現在農民開始耕種以後它開始有收入，可是它的規模做不出來。

那很多的農民沒有辦法加入，所以我們現在跟他們一起做的，就是我們透過我們的投資公司跟他們一起大量的育苗這個種苗，然後讓農民可以加入這個生產，那農民生產了以後，我們雙方有 FTA，那我們酪梨生產不夠，那我們為什麼不用我們的市場來支持支持他們的農民嘛。

那像這樣子，是一個不錯的交易。我們吃到優質自己在宏都拉斯生產的酪梨，同時，我們也幫助他們的農民，他們農業的發展，所以，自從我們2016年跟他們有了這個計畫以後，他們居然在2017、2018年雙方的貿易逆轉，也就是說，我們變成入超國和他們變成出超國，這是很少有的現象，所以這就是所謂的互利互惠的外交，換句話說我們用我們的市場，用我們的技術資金跟他們共同合作，讓他們的農業、它們的經濟發展的機會，這就是我們在2016年以後，我們對很多的邦交國所提供的援助。

其實這不算援助啦，這是一個相互幫忙、相互協助，因為我們需要吃酪梨啊，那為什麼不從我們的友邦生產。一方面我們酪梨的供應，一方面他們有酪梨的生產，我們也有它的收入。這就是我們的邦交國，那除了邦交國之外，其實還有很多的國家跟我們其實實質關係是密切的。

那很多人就講這些國家是誰？這個全世界第一次認識我，大概就是因為這件事情。就打電話阿。那這就開始了我們跟美國的另外一個階段的關係的發展。那在這個之後，我過境美國，這個過境的種種優遇跟這個待遇，還有他的很多的待遇，其實都一樣一樣的突破。那各位看到他穿軍裝。所以在夏威夷跟一個軍人照相，其實這算是突破吧。但是，我要講清楚喔，他是負責天然災害緊急救難的軍人。這一定要講清楚，他不是負責戰鬥的軍人，這是不一樣的。

▲蔡英文辣台派開獎。（圖／小英之友會提供）

然後台灣旅行法的通過，在國會通過其實也代表台美的這個關係上面的一個新的里程碑。那同樣的道理，那歐洲的一百五十幾位的議會成員同時簽署挺台灣，而且特別來台灣吧，他們簽署完來交給我。

來，這個帥哥是誰？我的臉書常常po那個見外賓的照片你們知道嗎？（我）那天的照片，那個按讚數有一萬，你就覺得很感謝這些粉絲了。這個市長拿了四、五萬的讚。所以我覺得說，他真的有這麼帥嗎？（民眾：總統比較帥）你這個說法就是我以前說，你怎麼老是拿橘子跟蘋果在比？他固然很帥，但我覺得我們的粉絲還是很有水準的，為什麼有四、五萬個呢？是因為他力挺台灣，而且不顧北京反對。

這是一大群日本人，這個人是誰？這是我們菊姐啊。菊姐平常陪我見賓客的時候，外面她是不見的，但是她還是滿心的歡喜來見這群人，那為什麼？因為這些都是老朋友。他不但跟我們中央政府是好朋友，跟地方政府也都是好朋友，那這些都是日本的國會議員，而且是非常挺台灣的議員，所以你可以看得出來就是說，我們在台美關係上是有史以來最好，我們在國際上集結的力量，是有史以來最大。

所以，這三年來，好像沒有人說蔡英文外交做的不好。連一般每天批評我們，最少批評的就是這件事情。那事實上，我們在外交的成就上，應該是有一些是可以讓大家肯定。

（民眾歡呼聲）你們不要這麼興奮，像易燃物一樣。本來不是這張照片，用了一張我戴著頭盔穿那個背心，我還覺得那張比較好看，不知道為什麼後來就換了這一張。（民眾：總統超帥的）你們需要一個總統，是一個會做事、有決心、有意志力的總統，你們形容詞都講錯了。你們要證明你們是一個有水準的粉絲。

那一般人也覺得這幾年政府對於國防事務的專注的程度，超過以往的總統很多，那確實也是如此，雖然有人說穿裙子的不能做三軍統帥，但是我真的就是三軍統帥。

那你問我跟軍人相處的好不好，其實相處的不差。那我們的信任關係也不錯，為什麼？因為長久以來，他們跟民進黨關係是比較疏離的，因為畢竟民進黨，只有在2000年到2008年執政過一次，那跟軍方的互動，通常都是執政者才有這個機會。所以民進黨跟軍方的關係，其實是比較疏離的，那2016年之後，我們真的花很多時間，而且很專注的在我們國防事務上。

所謂國防事務，其實你必須要跟我們的軍人建立一個互信的關係，然後建構一個共同的目標跟目的，才會有一個，有一個同心協力，去把我們的國防做到我們現在最需要的情況。

那現在的外部的局勢變化很快，台灣的國家安全的威脅的型態也都在變。那我們就必須需要一個更能征善戰，而且能夠靈活戰略、能夠守護我們國土的國軍，這些國軍他必須是有經驗的，這些國軍必須是要有戰略的養成，那這個國軍也必須要有專業的訓練。而且在現代的科技社會裡面，你的軍人也必須面對一個高科技的，一個國防的需求，所以我們必須在軍人的養成、軍人的訓練的過程，重新思考我們要什麼樣的軍人？

所以，在過去一段時間，我們確實跟我們的軍方能夠密切的合作，一起來做，那我們也共同建構了我們共同的目標。那這個鶴明叫我不要看稿，可是他打在上面了，我們共同建構的目標就是堅定的守護國家的主權的安全，這個是我們執政者跟軍人共同的目標、最大的共識，我們要堅定的維護民主自由的方式。而且壯大台灣，所以執政者跟軍方沒有距離，沒有意識形態上面的問題，我們只有一個目的，讓台灣更好、把台灣保護好。

▲蔡英文辣台派開獎。（圖／小英之友會提供）

那各位記不記得今年元月二號發生了一件事情，你除了新的以外要先想一想。今年元月二號對面的這個鄰居講了一句，就是說他們要有一個一國兩制台灣方案嘛。那這個時候你就看到一個很堅定的總統站在電視機前面，說這個不是我們可以接受的，這個總統講得這麼大聲，你有沒有聽見國際間說，你又是一個麻煩製造者，有沒有？（民眾：沒有）那證明了什麼，證明我講的是對的，大家都支持的，而且國際也認同的，對不對？（民眾：對）

為什麼會這樣子，因為我們花了三年，將近三年，去建構我們跟國際社會的相互信賴的關係。也就是說，我們在過去兩、三年我們謹守我們維持現狀的政府，我們理性的處理兩岸關係跟國際關係，然後去跟我們的主要的理念相同的國家，我們去建構一個互信的基礎，就是因為有這個互信的基礎。當我們在面臨一個必須要很清楚的表態，把國家的立場講清楚的時候，我們其他的國家的朋友們都會站出來支持我們，不會有人說我們是麻煩的製造者，反而認為我們是站在第一線的守衛者。

那確實以今天的中國對外擴張的意圖這麼強烈的情況下，其實不只是台灣首當其衝，整個印度太平洋地區的所有的國家都面臨同樣的問題。大家想跟中國做生意，但是大家也知道，中國這種對外擴張，它的影響力的企圖是存在的。
那為什麼大家對中國這樣的感到戒慎恐懼呢？很簡單，只有一個因素，這麼大的國家、這麼重大的力量，但是他的國家的政府沒有民主機制，沒有民主機制就沒有辦法降低錯誤決策的風險嘛，大家說，是不是？

所以亞太地區的國家、印度太平洋地區的國家，大家現在都有共同的目標，除了我們國家的發展、我們國土安全之外，其實印度、太平洋地區的國家都有一個共同的想法，就是我們要在價值的基礎上，去建構一個合作的關係。這個價值是什麼？很簡單就是民主自由。

因為只有民主、自由的基礎上面，我們才有一個共同的、價值的去堅守它。然後，能夠讓中國在這種很強烈的、擴張的意識的情況下，我們繼續維持我們現在的自由民主的生活，所以以前大家看台灣就是海峽旁邊的台灣，海峽旁邊的台灣，現在的台灣是印度太平洋的台灣，是世界的台灣，因為我們站在第一線。

那麼現在台灣在這個區域的影響跟所扮演的角色，已經跟過去很不一樣，所以我們現在所擔負的區域的穩定的責任，其實是比以前更重，而且是更需要我們全體團結一起把這個角色扮演好，所以我們不要妄自菲薄。我們真的在印度太平洋地區扮演了關鍵的角色，那關鍵的角色的人，就必須要承擔區域的和平、穩定的責任，這是我們在這個整個地區裡面，在現在、到未來，我們要共同承擔的責任。

好，外交國防都講完了。那上面講我的強項就改革啦。這幾年真的改了不少，但也得罪了不少人。但是你選一個領導人，當然要帶領，期待這個領導人帶領社會改變嘛，那如果你期待這個領導人第一任的時候，就等著要第二任連任再開始做事的話，那這個領導人就浪費了四年。所以我就決定做那個第一任就開始做這些事的領導人。

那為什麼我決定這麼做？因為我知道我當選總統是有很多人共同的努力。2008年我做民進黨主席的時候，民進黨其實是在總統大選裡面敗選，那士氣很差的時候。在那個時候，很多人集結起來支持我們，讓我們在2016年可以重返執政，這過程其實是很艱辛的。

尤其是我們在2008年這個黨負債很嚴重的情況底下，我們是需要是很多人的幫忙，所以所謂三隻小豬就是從那個時候開始的。那很多人其實他的收入並不多，但他還是願意把他們可以拿出來的錢捐給民進黨。我還接到一個小紙條說，我只有這麼多了，我只留了一點讓我自己吃飯用，但是其他的我捐給你了。當你拿到這的時候，你心裡是怎麼想？你難道就是只是坐在辦公室享受做總統的那種舒適感呢？還是你是一個應該要做事的總統？其實，我們心裡是很清楚，一定是一個要做事的總統，而且要改變台灣的總統。

大家看到這個沒有，這是誰的大作？這是我們陳建仁副總統的大作。那他是什麼時候畫這個呢？這就是我們在做年金改革，把方案提出來的時候，他要跟這個社會解釋說，我們為什麼有這麼大的急迫感要做年金改革。這應該就是一隻馬吧？上面大概是一個人？就是一個懸崖勒馬的年金改革。

那好多總統都說要做年金改革，但是真正年金改革還是在我們手上完成了。那年金改革的結果，我們現在至少三十年會是穩健的，換句話說，三十年之內，公務員退休後面根本不用擔心領不到退休金、領不到年金。如果我們這個年金的制度在這樣子持續下去，而且大家都意志堅定的做到六十五歲再退休，不會提前退休的話，我們年金還可以維持它的穩健，甚至更長的時間三十年甚至四十年。

那如果我們投資的情況、理財的情況做得好的話，我們這個年金可以永續的，所以對很多的退休的人來講，他們覺得他們的年金被減少了，所以他心裡很不高興。那我也道歉了好幾次。可是因為改革以後，他真的就不需要擔心，年金會破產，他領不到年金，他反而受到的一個保障，他一定可以領到他的年金，那國家也因為這樣，所以沒有所謂財政的地雷。那國家的財政就可以比較穩定，那國家就有足夠的空間來照顧這個社會跟發展這個社會的事情。

那這裡他們特別拿了一張特別對我不禮貌的照片，有一群人叫做拔菜總部。那這個菜就是我啦。青菜的菜。賣菜魔女蔡英文下台。就是拔菜總部。每一天都在總統府這樣子繞。

然後我去其他地方，你也看到那幾個人就是在那裡這樣子。那如果，你是一個一個正常的人，你每一天被這些這些講這麼難聽的話，這樣子如影隨形的感覺是怎麼樣？很不舒服，那你又會有壓力，但是，我們還是堅定地走下去。但是我還是要很謝謝我們辛苦的隨扈，他們每次都很緊張的。他們一定覺得不錯，我居然公開地謝謝他們。

但是我們不僅是做年金改革，讓國家的財政能夠穩健，那事實上我們這幾年經濟的表現，當然很多人唱衰台灣的經濟，可是到現在，他想唱衰都很困難了，為什麼？這台股上萬點史上最長的就是在我任內啊！今天你們查，今天的台股已經多少了？1萬700點啦，那這個市值已經是31兆了。而且昨天我看這個工商時報、聯合報的頭版都說，上市公司的獲利再創新高，這表示，我們的經濟轉型開始出現他的成效。然後這個經濟的基本面是健康的，企業是開始有很強的競爭力了。

所以我們以前破兆的產業只有這個半導體跟面板，但是我們從2016年到現在，多加了兩個，一個是機械業，一個是 AIOT，A就是Artificial Intelligence， IOT是物聯網。所以這兩個產業新加入進入我們破兆產業，我們還有一個產業，他的市值是已經破兆，可是他的產值還沒破兆，那是一個非常奇特的產業，這叫生技產業，那生技產業，其實他都是看未來的期待值，所以他的市值會超過他現在的產值，可是他的市值已經超過兆了，所以我們的5加2產業裡面有好幾個產業，將來都會有破兆的這種可能性。

台商回台，現在台商回台很熱喔。所以我們這個經濟部現在工作的熱忱很高，現在已經累積到9千多億的回台的投資，我們預計的，現在累積應該是在5千多億左右，但是預計可以到9千、甚至更多的回台的投資，那這一波的台商回台的那個勁道是非常的強，那同時外商也都在這裡加碼投資。

好幾個外商每次要來投資的時候，都要來看總統。那為什麼要看總統？他其實不是要看，不是要問總統很多事情，他只要問總統一件事，你有沒有決心挺我嗎？那總統對產業的、挺產業的決心，就要告訴外商說，我的決心是很強的，他要見總統的目的只有一個，看總統有沒有決心，所以我們現在很多的、重要的外商都已經開始在台灣投資，而且投資的金額都非常的大，只是我現在不能告訴你，等他已經開始營運的時候，你就知道他已經在這裡投資了。

▲蔡英文辣台派開獎。（圖／小英之友會提供）

所以不論是台商的投資、回台的投資或者外商的投資，在這幾年都持續在增加，從質從量都非常的高，甚至自己，因為我們做了很多法規的改變，還有很多的服務窗口的設立，那這個法規的改變跟這種環境的塑造，所以WEF就是國際平等機構說我們是一個超級創新的國家。

下面這個是我在西門町的一張照片，有一天我的幕僚說，總統你多久沒去西門町了？我說大學畢業以後就沒去過了，所以他們決定帶我去西門町吃滷肉飯。
那滷肉飯桌子旁邊，坐了一大群的日本女生出來的時候，有五、六十個人在外面準備跟台灣的總統照相。那你一看都知道不是我們臺灣人，因為臺灣人、年輕人都在上學上課喔。

所以我統計了一下，那一天跟我照相的國籍還滿多的喔，所以我就請幕僚檢查一下說，我們現在這個觀光客的結構是怎麼樣？你看這個中國是29%，日本是16%，新南向國家是21%，歐美國家是21%，那其他事13%，那其實這個結構是很健康的結構，不會是雞蛋放在一個籃子裡，對不對？

那結構對了，那量也在增加，有1千1百萬的觀光客，所以這個人數都在持續的增加當中，所以我們這幾年持續的拓展觀光客的來源，也達到了這個改變結構，也增加量的效果，其實這是值得要拍手的啦。（掌聲）

近來農產品的外銷是一個蠻流行的議題，那我也要告訴你喔，你可以看到這個農產品出口的趨勢，其實是上升了。那我們的外銷，農產品外銷，是創造二十年的新高。那不論是到東京或者是其他地方的農產品，都有相當好的成績。

其實要特別注意到，我們蘭花的出口，其實他出口值是蠻高的，所以我們現在要，我們要做的就是說，我們把外銷的市場把他做穩定，而且是一個長期供給的穩定的市場，那我們農民，他就會有一個穩定的一個銷售的地方，那他的收入就會穩定，所以這個是我們這幾年一直在想辦法去強化的地方，也就是外銷市場的穩定，跟多元的外銷市場。

那現在很多人告訴我說，總統，開發其他國家的市場並不難，重點是我們要種出那些市場所需要的、穩定的品質跟量，這才是我們最大挑戰的地方，所以我們的高品質的農產品其實是在其他的國家是很受歡迎，只是這些高品質的產品要有足夠的量，是我們最大的挑戰。

那我們現在看到的就是說，這幾年台灣風調雨順。我每次去廟裡拜拜都是風調雨順，也真的是風調雨順。風調雨順的結果就是生產過剩，所以我們這幾年最大的挑戰就是生產過剩，要怎麼樣讓他維持價格不要下跌。這是我們最大的挑戰。

那我相信，我們農委會已經把建構出好幾套的機制，能夠讓農民可以有足夠的資訊，不會盲目的投入生產，那同時他的產品的銷售的管道可以多元，那不會在一時出來的這個農產品，因為生產過剩的價格崩跌，那我相信有很多的時候
，這個可以透過我們完善的機制可以防止的，那也是我們這幾年一直在努力的。

年輕人。年輕人的低薪的問題，確實是我們這個社會最大的挑戰。每一個政府最大的挑戰就是這個，那我的目標就是希望年輕人的薪資，能夠達到一定的水準。那能夠達到一定水準最基本的做法，就是這個基本工資要往上調。

那我們連續三年，很少有政府連續三年漲基本工資，那而且我們不是只是漲這個月薪，我們還漲時薪，因為我們很多年輕人是打工的，他不是全職的，他是打工的，時薪就很重要。所以我們不但是漲月薪也漲時薪，所以你看這個基本工資，從這幾年來，從2萬塊漲到2萬3100元的成長15%，這個是很有意義的一件事情，因為台灣社會就一直被一個22K所籠罩住，那我們好不容易把我們的基本工資衝破那22K，那現在是走入23K的最低工資，就是最低工資嘛，那我也希望，我們的這個年輕人，希望他們在剛開始的階段，薪資就能夠接近3萬元，因為在都會地區，年輕人3萬塊錢，其實生活也都算是滿緊的，但是我們也用其他國家可以使力的方法，讓整個起薪能夠往3萬塊來移動

比如說，我舉個例子，昨天到桃園去宣布的一個我們的幼兒園的方案，那幼兒園的老師長期以來都有一個薪資比較不足的情況，所以我們的方案就有國家拿出資源來，要求這些加入我們準公共化的這些幼兒園，他的老師的薪資起薪要在2萬9千塊的水準。

那我們做長照，大家都知道長照2.0，就是照顧老人家，照顧失能失智者，那這些長照服務業很辛苦，所以我們也要求長照人員最低的月薪不能夠低於3萬2千元。我們使勁了所有的力氣，去確保說這個國家的人，他們在工作的時候，他的薪資不要離3萬塊太遠，所以現在我要求所有的公共部門，或者是國營事業都去檢查一遍，務必要盡全力，讓他們的薪資能夠接近3萬塊的水準，所以雖然我們最低工資是2萬3千塊，但是我希望我們的薪資都往3萬塊去移動。

那除了這個之外，減輕稅務的負擔也是一個增加實質可支配所得的方法嘛，所以我們做了一個被稱為有史以來最聰明的稅改，那這個稅改裡面，年薪40萬以下是不用繳稅的喔，今年5月你就可以感受到，你要是每個月3萬塊以下的薪水，或者是年薪40萬以下，不用繳稅的喔。

那四人的家庭，爸爸媽媽加兩個小孩，如果你年薪在123萬元以下，也不用繳稅，那扣除額的扣除標準額，這個是大量的提高，換句話說也是減免稅賦的一個方法，你看這個幼兒學前的扣除額，以前只有2萬5，現在是12萬，這是很驚人的一個調整，那這一些扣除額的提高，也會很大的程度降低稅的負擔。

下面就是幼兒園的事情，現在的我們的生育率實在低到有點，用英文講叫embrassing，所以已經變成是一種國安問題了，所以現在我們要盡全力，就是在學齡前的小朋友，給他們最好的照顧，降低這個父母的負擔。那因為父母的負擔減少，他就會繼續再生嘛！昨天我碰到一個媽媽，挺著肚子來參加我們的這個記者會，那個肚子還不小喔！那問她說，那就快了，她說對，她說裡面有兩個，她本來就已經有一個，這一次再生兩個，我看鄭文燦就有點頭痛，就是說，因為她給第三胎有一個特別的優惠，那我們對第三胎有特別的優惠，但是一次從第二胎、第三胎一起生的時候，你要從什麼時候算第三胎，那是一個問題啊。

現在上幼兒園其實對父母來講是很大的負擔，所以我們現在訂出來的標準，就是說，你如果去上公共的幼兒園，你只要繳2500塊，你如果是是非營利的，我們有好幾種，非營利的喔，你繳的大概是3500塊，什麼叫準公共化的呢？就是你是私立的，但是你跟政府簽約以後，政府給你補助，那我把我們的小朋友放在這種準公共化的幼兒園，只要4500塊，一般的行情大概是9000塊喔，在我們這一段制度以後，就變成4500塊。

那在台北市上幼兒園，你們有沒有的經驗？我不是說你們上幼兒園，你的小孩或是你們的朋友的小孩，上幼兒園其實都要一萬多塊，但是如果他跟政府簽約的話，加入這個準公共化，只要4500塊，是不是很大的福利啊？但是政府其實也蠻貼心的啦，就是你在家裡自己照顧的話，我們還是給你2500塊的獎勵金啦，所以我們幾乎把所有的小朋友都涵蓋住了。

所以做了這麼多，我也講得滿久了。那還是有人嫌我做得太慢，但也有人嫌我做太快，但是換個司機你就會倒車，所以司機是不能換的。而且我從來不知道說鶴明的英文可以好到可以寫出「2020 to be continued」。

好啦，下一頁，也是最後一頁，各位辣台派你們要記住這些口訣，那下次見到的時候要考試的喔。

「走出去，為台灣集結國際力量」，這個你要打一個印，叫做辣；「護主權，遇到中國屈服不低頭」；「挺改革，推年改轉型正義討黨產」；「拚經濟台商回流外商投資台灣」；「顧未來，加薪減稅年輕人好安心」。

這應該是最後一頁了吧，各位有沒有上課的感覺？我跟你們講，我做教授的時候不會這麼講得精彩的，其實是很無聊的。但是我是總統嘛，所以這就是我的幕僚禁止我唸稿，要我自己把他講完，你們覺得還可以嗎？（掌聲）

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民進黨主席卓榮泰日前上節目接受訪問時，拋出黨內有醞釀「霸王條款」做掉前行政院長賴清德的消息，這也引來各界眾多議論，3日他則強調，「不可能通過所謂的霸王條款」。

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