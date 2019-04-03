搶救大潭藻礁靜坐　公布「檢視鄭文燦保育藻礁言行錄」

▲搶救大潭藻礁行動聯盟於桃園市政府前，進行第三場靜坐抗議。（圖／擷取自潘忠政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

搶救大潭藻礁行動聯盟3日在桃園市政府大門前、再度進行抗議市長鄭文燦「藻礁保育不力、惡奴欺主」的靜坐活動，同時提出一份「檢視鄭文燦保育藻礁言行錄」，期各界公斷。聯盟召集人潘忠政指出，今天的第三場靜坐抗議現場，看起來還是小貓幾隻，但是該聯盟仍會持續下去，直到大潭藻礁受到法源保護為止。

而就算結局是悲觀的！潘忠政說，我們相信自己在做世代的見證。潘忠政說，今天有兩位阿婆一起加入靜坐，她們現場訴說自己被鄭文燦不公平的對待的歷程，希望社會還她公道。另一位故鄉來自澎湖的年輕人，溫文儒雅的表述環境生態的重要。

▲搶救大潭藻礁行動聯盟市府前靜坐。▼公布「檢視鄭文燦保育藻礁言行錄」。（圖／擷取自潘忠政臉書）

關於保育桃園藻礁，潘忠政說，從2012年的觀新藻礁到2016年以迄的大潭藻礁，鄭文燦市長對外表達他的態度「始終如一」；除了把責任推給國民黨外，並且一再批評環團「移花接木」、「混淆視聽」。我們的觀點是：頂著最高民調光環的市長，更不可以如此「前後不一、推卸責任、#轉移焦點、誣指耍賴」。因此聯盟今天將鄭文燦說過的話列表，請各界檢視鄭的藻礁保育到底是不是始終如一？