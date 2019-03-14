沒能力保護藻礁！環團累了不玩了　盼政府能好好玩出台灣永續

▲環團強調，中油若獲開發許可，大潭藻礁生態的末日就不遠了。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

記者許展溢／台北報導

去年10月8日環保署環評大會通過中油觀塘案，環團怒轟各政府單位火速配合相關審查，今（14日）將在內政部區域計畫委員會大會畫下休止符。搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，今天會議結束，中油就會獲施工許可，代表該處生態末日不遠了。

潘忠政指出，今天的會議將如預判的行禮如儀通過，就算大潭藻礁出現再多新事證也無法挽回具有世界自然遺產的珍貴地景及其生態系，因為生態面對的是一個不尊重專業，也不想守法的執政黨，環團深感遺憾。

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▲環團指出，中油觀塘案內政部區域計畫委員會大會將畫下休止符。（圖／搶救大潭藻礁行動聯盟提供）

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅強調，該案位於觀新野生動保護區5公里範圍內，依法就是不能填海造地，且本案開發將摧毀珍貴的藻礁生態系，又位於北台灣突出處，海象條件不佳，安全操作天數短，腹地狹小，原擬設置9座儲槽，目前僅能設置2座儲槽，既破壞生態又不利能源安全，於國土利用顯不適當且不合理，不應許可開發。

▲▼環團強調此案開發將摧毀珍貴的藻礁生態系。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

蔡雅瀅說，中油面對許多人擔心接受站破壞魚蝦的家，宣稱將聘請很多學者專家進行調查及研究，會給中油很多很好的建議，中油也會一項一項去執行，魚蝦螃蟹會愈來越多，但真的要讓魚蝦的家不被破壞，第一個該執行的好建議就是「遷移三接、畫設保護區」，請中油不要欺騙。

▲潘忠政說自己累了，希望政府能好好玩出台灣永續。（圖／記者許展溢攝）

潘忠政最後無奈表示，昨（13日）到桃園市政府前召開了一場保護藻礁抗議記者會，但市府只是輕輕的丟一句「桃園市長鄭文燦稱保護藻礁態度始終如一，認為環團扭曲的聲音不影響市府對保育的決心」。潘忠政說自己累了，既然政府要這樣玩，就好好去玩，只期盼能玩出台灣的永續。