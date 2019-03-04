申請保育藻礁活動遭拒！環團轟桃園市政府打壓　不道歉就抗議

▲搶救大潭藻礁行動聯盟指出，中油觀塘案一旦開工將破壞生態。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

記者許展溢／台北報導

中油觀塘案去年11月通過環評，營建署上週也通過審查，預計14日內政部區委通過後，中油就能正式動工。搶救大潭藻礁行動聯盟今（4日）向台北高等行政法院聲請停止執行，認為一旦開工將破壞生態，並發出聲明譴責桃園市政府剝奪人民權益，打壓藻礁保育運動，要求應對相關人員懲處，否則將前往市府抗議。

行動聯盟指出，預計16日上午借用桃園市政府府前廣場辦理「珍愛桃園藻礁」請願大會，內容包括認識藻礁闖關遊戲、音樂會、短講等柔性活動，盼更多桃園在地市民認識家鄉世界級地景，呼籲市府依法行政劃設大潭藻礁保護區，也兌現桃園市長鄭文燦2014年選前承諾。

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▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政怒批，桃園市政府打壓保育藻礁運動。（圖／記者許展溢攝）

行動聯盟召集人潘忠政說，但這項活動在申請時卻碰到市府違反申請程序的刁難，被以時間拖延，最後顢頇的用模糊的「有其他用途」為由，拒絕公民申請使用。潘忠政怒轟該案凸顯桃園市政府擅自改變申請程序、剝奪人民權益、打壓保育藻礁運動，嚴重違反民主精神，搶救大潭藻礁行動聯盟要求市府應該出面說明、道歉，並對相關失職人員懲處，否則將發動關心民主、關心大潭藻礁保育運動的志士前往市府抗議。