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大潭藻礁成「全球希望熱點」　孫大千酸：鄭文燦臉很腫吧？

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▲▼桃園大潭藻礁興建第三天然氣接收站。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

▲桃園大潭藻礁興建第三天然氣接收站。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

政治中心／綜合報導

中油觀塘案去年11月通過環評，營建署上週也通過審查，使環保團體在4日赴行政院抗議，並指出大潭藻礁被列入全球「Hope Spots」（希望熱點），是東亞地區首次上榜的熱點，印證大潭藻礁具世界級自然遺產的價值。對此，前立委孫大千在臉書上酸桃園市長鄭文燦「臉應該很腫了吧？」

搶救大潭藻礁行動聯盟4日指出，農委會委託的研究團隊建議將「觀新藻礁生態系野生動物保護區」擴大為「南桃園藻礁生態系野生動物保護區」，並將核心區延伸到大潭；國際知名的海洋保育組織「MIssion Blue」（藍色任務）亦將大潭藻礁列入全球「Hope Spots」（希望熱點），此為東亞地區首次上榜的熱點，印證大潭藻礁具世界級自然遺產的價值。

▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟,潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

▲搶救大潭藻礁行動聯盟。（圖／記者許展溢攝）

針對大潭藻礁被列入「希望熱點」，孫大千6日在臉書上表示，「鄭文燦的臉應該很腫了吧？」這樣的宣告不僅僅是桃園市的榮耀，更狠狠的戳破了鄭文燦的謊言。「鄭文燦去年不是才信誓旦旦地告訴我們，大潭藻礁沒有保護的必要嗎？這樣的宣布，究竟是因為缺乏知識而胡言亂語？還是為了掩護民進黨的政策，不得不睜著眼說瞎話話呢？」

孫大千說，「如果是因為缺乏知識而胡言亂語，鄭文燦應該向民眾清楚交代，當時委托學術機構所做的調查結果，為什麼和國際保育組織的判定有這麼大的落差？如果是為了配合民進黨『用藻礁換深澳』的政策而公開說謊，那麼鄭文燦應該要負起政治責任。」

孫大千強調，「桃園地區的藻礁，在鄭文燦執政時期已經被地方違法的砂石業者糟蹋破壞，鄭文燦難辭其咎。倘若此次再容許中油第三天然氣接收站興建，無疑是宣告了大潭藻礁的死刑。所以，是誰謀殺了全球的『希望熱點』？答案呼之欲出了吧？」

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關鍵字：孫大千,大潭藻礁,鄭文燦,桃園,搶救大潭藻礁行動聯盟,Hope Spots,希望熱點

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