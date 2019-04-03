最棒兒童節禮物！北台灣最長　新竹公園大沙坑啟用

▲北台灣最長！新竹公園大沙坑啟用。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹公園後方的兒童遊憩區過去設置罐頭遊具，且雜草叢生易積水環境欠佳，在竹市府城銷處與設計師巧手規劃下，煥然一新變身成北台灣最具特色且最長的沙坑，3日舉行啟用典禮，林智堅市長表示，新竹公園大改造計畫逐步完成，本次完成兒童遊憩區，有小孩最愛的三種類型大沙坑，且全區都是無障礙共融式遊具，希望讓所有孩子都能安全參與，是兒童節前夕給所有孩子最棒的兒童節禮物。

「兒童節前夕送給孩子的兒童節禮物」，林智堅市長笑著說，北台灣最長的大沙坑啟用，周邊包含溜滑梯、無障礙共融式遊憩區、安全防護地墊與軟性鋪面一應俱全，確保公園的安全性，最特別的是，遊具在規劃時，特別考量身心障礙孩子的需求與方便，希望可以造福所有孩子，都能在相同的空間盡情遊玩。

1916年啟用至今，超過百年的新竹公園是全台少見位於市中心的大型公園，新竹公園大改造逐步完成，2018年啟用的麗池園林廣受市民喜愛，這次則完成了孩子最愛的大沙坑，林智堅也預告，位於體育館旁，全體市民引頸期盼的新竹動物園下半年就會完成，最後更將進一步打開田徑場，設計成結合田徑場的市民廣場，讓新竹公園將成為一座無障礙、空間沒有隔閡的美麗公園。

現場一位劉媽媽帶著一歲的兒子搶先玩無障礙的共融式鞦韆，她說，改造後的公園非常棒，沒想到兒子才一歲都可以遊玩，整體環境開闊舒服，讓她能很放心帶著孩子一同參與；住在附近的林阿姨帶著三歲孫子表示，以前的公園雜草叢生又陰暗，整理過後變得明亮，也保留大樹可以在樹下讓孫子盡情奔跑玩沙，她豎起大拇指說「可以天天來溜孫子！」