「現在的小朋友都這麼脆弱？」公園溜滑梯高低落差　網掀論戰

▲一名男子認為某公園的溜滑梯與地面的高低落差有點大，對小孩有安全威脅。（圖／取自臉書新竹爆料公社）

地方中心／綜合報導

一名男子2日在臉書「新竹爆料公社」貼文，指出新竹東區某個小公園的遊樂器材對孩童不是很安全。他認為該公園的溜滑梯與地面的高低落差有點大，「對小朋友來說太過於危險了」，沒想到引來網友正反兩極留言，有網友表示政府應做改善，另一方網友則認為「大部份公園溜滑梯都這樣吧」。

原PO指出，坐落於新竹市一間「風城奇雞」餐廳前面的小公園，裡面的溜滑梯尾端與地面有高低落差，「對小朋友來說太過於危險了，溜下來，在重力速度上，雙腳頂地，感覺是很容易傷到尾脊椎」，「政府是不是要改善？」

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▲一名男子認為某公園的溜滑梯與地面的高低落差有點大，對小孩有安全威脅。（圖／取自臉書新竹爆料公社）

從照片中可見，溜滑梯尾端與地面確實有落差，並不是完全碰觸到地面。網友則議論紛紛持不同看法，有網友認為「這樣太危險，您還是帶您的寶貝小孩回家比較安全吧，小心走」、「這設計有檢討的空間」、「應該設個身高限制說明牌」、「這個真的很危險，剛建好的時候就有人在提議改善了」。

然而，也有網友持不同看法，認為公園溜滑梯這樣的設計很正常，「大部份公園溜滑梯都這樣吧」、「地板上有防衝擊的材質呀」、 「這應該是人體工學新設計吧！很多公園新設或汰舊換新都用這種的溜滑梯」、「 這樣危險？倒不如說你的小孩還太小吧」、「現在的小朋友都這麼脆弱？」。

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