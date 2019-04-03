朱吳會7日喬初選　朱立倫先喊聲「兩個全力」

記者蔡浩祥／台北報導

前新北市長朱立倫今證實，7日會見國民黨主席吳敦義。被問及初選機制，朱立倫表示，我們的立場很清楚，要徵召就大大方方，全黨團結一致；若要初選，就公公平平，強調如果要徵召韓國瑜，他全力支持，如果要初選，就公平初選，他會全力以赴。

面對「韓吳會」舉行在即，朱立倫今拍攝競選文宣照受訪證實，國民黨副主席曾永權今早已和他確定，4月7日早上8點半會在中央黨部與吳敦義見面。

媒體追問，「韓吳會」5日舉行，後面8日才見朱立倫，是否有勸退意味？朱立倫輕鬆表示，「你放心啦！」

他指出，吳敦義先跟韓國瑜見面，大家會比較關心吳敦義如何把黨內意見跟韓充分表達，如果韓國瑜接受徵召，後續就很單純，他會全力支持，如果要初選就公平初選。

為不讓話題圍繞在初選，朱立倫聯訪前先是把炮口瞄準蔡政府，痛批行政院長蘇貞昌砲轟假新聞流竄，導致NCC主委詹怡婷下台，現在派誰當東廠主委外界也搞不清楚，陸委會主委陳明通說只求溫飽的人就跟禽獸無異。

他說，小老百姓的心聲就是，「你罵我們禽獸，我們還是只求溫飽」，這兩天又看到法務部前部長邱太三關說，總統府卻說尊重，這是在尊重關說行為嗎？「真是莫名其妙」，他呼籲總統蔡英文總統，不要再耽誤台灣人民了。

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）