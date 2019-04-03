辛苦存45萬買房！9歲兒「買點數+斗內直播主」秒噴光…媽媽傻了

▲男童利用媽媽辛苦存的錢買點數。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

許多人用手機玩遊戲或看直播，都會透過信用卡儲值或是「斗內」（Donate），不過大陸卻有一名9歲男童小瑞（化名），利用外婆的手機，將媽媽辛苦存下的10萬人民幣（約新台幣45萬元）拿去滿足自己的慾望。目前男童家人正積極與遊戲平台和直播主協商退款。

據《看看新聞》報導，男童外婆3月25日接到女兒電話說，自己買房用的存款準備過戶時，赫然發現全都沒了。由於金額為數頗大，銀行卡又綁定外婆的手機號碼，媽媽這才想到很可能是小瑞惹禍，因為小瑞曾用手機玩過4個遊戲和直播平台。男童最終坦承，「我也不知道怎麼弄的，點一下就送出去了。」

▼媽媽要過戶時，發現存款都沒了。（圖／翻攝自看看新聞）

他接著說，「我就點了商店，然後就出現一個提示，我就點了確定，不需要密碼就自己消費了，我不知道買這個要花錢。」小瑞外婆傷心不已並自責說，「這孩子都是我照顧的，我把孩子照顧成這樣子，我也不懂，我沒有把孩子教育好。」

據悉，曾收到贊助的直播主表示，如果要退款的話，需要聯繫客服，情況屬實的話，便可以配合退款。「當時我也好奇，一開始以為他是個大人，他給我刷了滿多的禮物，我就一直問他，才知道他是個孩子。」目前小瑞正在積極和遊戲平台進行協商，希望可以拿回買房存下的辛苦錢。

不少網友看完表示，「9歲會不知道這個東西要錢？」、「支付需要密碼和指紋吧，感覺小孩說謊」、「外婆大概會內疚一輩子了」、「父母不在身邊的孩子也是滿可憐的」。