韓國瑜就職百日「沒給自己打分數」　施政滿意度拿下61%

▲韓國瑜上任滿一百天，特別招開記者會。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜就職滿100天了！特別召開記者會以「努力現在，展望未來，創造LOVE新高雄」為主軸，代領高雄市政府一級主管們，向外界說明這100天來，施政滿意度調查報告，以及任內的經濟、觀光、建設等作為，還有對未來願景擘劃，上任一百天給自己打幾分？韓國瑜笑著說「怎麼能幫自己打分數，總覺得做得還不夠」。

從去年12月25日至今，韓國瑜已經就職滿100天，市府研考會公布一份100天施政滿意度調查，內容呈現韓國瑜執政三個多月，市民光榮感大幅提升，有76%民眾感到光榮，青年學生族群對市民光榮感高達83.6%，30~39歲光榮感比達79.9%。

而在市長施政滿意度部分，韓國瑜拿下61.3%，對市長施政滿意的原因，以經濟活絡、推銷產品佔最多，另外還有市長關心市民，以及路平專案，都頗受市民滿意。但市府團隊施政滿意度卻只有58.9%，並沒有及格， 韓國瑜說，他並不在意，真的要講民調，有個民調不是更奇怪，「連續十幾場總統民調，韓國瑜都排第一」，他說市府對於每份民調會虛心接受，繼續往前。而上任一百天給自己打幾分？韓國瑜笑著說「怎麼能幫自己打分數，總覺得做得還不夠」。

▲韓國瑜上任滿一百天，特別招開記者會。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜說才上任百天，好像已經做很久了，肉體疲憊不可怕，精神疲憊才可怕，上任了一百天，最開心的就是高雄能見度提升，局處首長越來越有默契，民眾光榮感上升，而高雄市政府就好像引擎，幫助各行各業發展，除了拚農漁產品，也中華民國全國工業總會也將投資高雄近2千億，不管外界批評稱讚，未來就是「衝」就對了。

韓國瑜也說現在彰化芭樂滯銷不能怪到他身上，而嘉義阿里山茶品風波，韓國瑜則呼籲嘉義縣長不應該一直講他，應該要帶頭搶訂單，如果正能量來看待事情，台灣會越來越美好。