產業要升級　柯文哲酸韓國瑜：賣水果不會解決我們的問題

▲柯文哲出席言論自由日紀念儀式─「不可遺忘的自由之路─吳三連先生紀念牌」揭牌。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲接受媒體專訪，過程中從韓國瑜的崛起談到自身經驗，直言台灣有淺碟的政治、淺碟的經濟、淺碟的文化，碰上「網路」後，造就台灣的政治的變動速度之快全世界首見。對於韓國瑜日前出訪中港澳，簽下許多農漁產MOU（合作備忘錄），他也質疑，「賣水果不會解決我們的問題。」

柯文哲表示，2018年選舉時，韓國瑜聲量短短50天聲量就超過他，韓流正是台灣「淺碟政治」邁向「海嘯政治」的經典案例，現在台灣面臨的是極端政治，但也代表台灣社會不穩定、「韌性」不夠，還沒有建立起一個能夠抵抗劇烈變化的能力，因此要思考如何讓台灣社會可以變成一個韌性社會。

柯文哲還提到，台灣太過倚重ICT產業，「股票超過40%是在ICT」，但對比南韓，台灣不是ICT太強，是其他產業太弱。他表示，坦白講，「賣水果不會解決我們的問題。」

「這個要上經濟學，我問你台灣賣水果到廣東，有沒有優勢？」柯文哲說，台灣賣水果到日本才有優勢，因為你要賣那個地方沒有的水果，要賣黑金剛蓮霧或者是高級農產品，才能解決農業生計的問題。

柯文哲說，台灣若賣水果到日本去，因為日本高緯度，賣芒果、黑金剛蓮霧就有優勢，但賣的是氣候和你一樣的地方，你要和我硬碰硬，那就要產業升級，要賣高單價的，這個就不是賣的問題。他強調，你技術好，對方就會買，技術不好，「再簽什麼MOU也沒有用。」

至於韓國瑜赴中國賣水果這樣是賣對還是賣錯？柯則笑說，「等一下攝影機關掉，我再跟你講。」

