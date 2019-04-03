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韓國瑜進中聯辦　陳明通：「1個月內交報告」依法行政！

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▲陸委會主委陳明通資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委陳明通資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉亭／綜合報導

高雄市長韓國瑜上月訪陸時進入中聯辦，引起了外界討論。陸委會主委陳明通3日表示，鼓勵兩岸城市交流，但是若涉及「政治協議」就另當別論，除此之外在兩岸之間需要更謹慎判斷，韓進入中聯辦引發了很大的爭論。

陳明通接受民視《台灣最前線》專訪時表示，鼓勵兩岸城市交流，目前高雄跟深圳辦高深論壇，一般城市交流是法律准許的，政策也很樂見其成，但是若簽「政治協議」，不但違反兩岸條例而且越權，這是屬於中央政府的職權。

「兩岸之間不是只有法律問題，更敏感的是政治問題」， 陳明通表示，中聯辦象徵意義很大，因為它是「真正在貫徹北京意識的」，所以這件事之後，第一個跳出來就是香港人。

▲▼高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

▲高雄市長韓國瑜會見中聯辦主任王志民。（圖／香港中聯辦官網）

而對於是否之後會禁止類似行為，陳明通則透露，政治性的合作行為是會有罰則的，台灣是民主法治國家，按照法律規定，韓國瑜拿公費出門，需要在1個月內送交出訪報告，目前還沒有收到，之後再看報告內容依法行政。

高雄市長韓國瑜率市府團隊赴港澳深廈進行交流，在港澳分別見了兩地特首和中聯辦主任，之後又會見了國台辦主任劉結一。陸委會曾指出，若韓國瑜涉及具體的合作行為，依法最高可處50萬元以下罰鍰。

韓國瑜訪陸行總共簽訂53億契約及MOU合作備忘錄，但部分行程引發爭議，對此他曾在臉書發文，「我是賣菜郎，不是小紅帽，不要以為給我一頂紅帽子，我就怕了這群『以愛台之名、行害台之實』的大野狼」，未來「賣笑不賣身、賣貨不賣台」的賣菜郎還是會繼續開大門、走大路、和高雄市民一起大步向前行。
 

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關鍵字：韓國瑜,陳明通,中聯辦

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