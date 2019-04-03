謝龍介：殲-11飛越台海中線是「針對美國的自由航行」

▲台海中線。（圖／翻攝自中國軍網、維基百科）

大陸中心／綜合報導

大陸軍機日前越過台海中線，總統蔡英文不久便提出嚴正抗議。國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，殲-11飛越台海中線並非與台灣「正面衝突」，而是針對「美國的定義」進行反擊，「依你的定義，這裡是公海，可以自由航行，當然我也是自由航行啊」、「你美國可以在這裡自由出入，我為什麼不能在這裡自由出入？」

謝龍介在東森節目《關鍵時刻》上表示，蔡英文現在的策略是與美國「抱在一起」，叫做「保護台灣」，並認定「一國兩制等於九二共識」，所以國民黨等於「一國兩制」，是「出賣台灣，被統一的」。

謝龍介說，「所以美國這三次戰艦過來，就是主張這是國際領域的自由航行。」對主持人的提問，謝龍介提出，「你叫做自由航行，我問你，那這樣老共的戰艦跟飛機可不可以在這裡自由航行？這叫做大家都自由航行嘛！」

謝龍介說到，這裡是「中國內海」，而這個中國「我們叫做中華民國」，但「全世界一百多個國家，現在剩下17、18個國家認定這是中華民國的內海，其他多數、國際都認為這是中國的內海。」

▲謝龍介強調，執政當局把國民黨「白白布被染到黑」。（圖／記者林悅翻攝）

他強調，除了美國以外，沒有其他國家會來這裡主張「自由航行」，「所以今天大陸這些戰機來，到底是甚麼樣的態度，如果...不是針對台灣啦，其實是針對美國。」

謝龍介奉勸，北京大陸當局「不要再玩下去了，再玩下去會很難看」，因為「蔡英文這個人「神經神經」，「你再飛來，我跟你講，她現在就真的一下令把你撞上去。」

國防部31日晚間證實，中共2架軍機殲11型戰機，於上午11時踰越中線，進入我國海峽西南面空域。經我在空偵巡戰機適切應對並增派戰機緊急升空攔截，同時實施廣播驅離後，共機即飛返海峽中線以西空域。

海峽中間線又稱「台海中線」或「戴維斯線」( Davis Line )，是一條台灣海峽上的假象界線，也是1949年後兩岸分治留下的副產品，但並沒有任何法律文件明定其確切位置。