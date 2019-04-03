環時總編：美別高估「台灣軍隊的忠誠」　先進武器遲早「落到大陸手中」

▲胡錫進表示中國敢於鬥爭。（圖／微博／胡錫進）

大陸中心／綜合報導

《環球時報》總編胡錫進2日晚間在微博發表的影片中聲明，美國今年來三度派遣軍艦通過台灣海峽，卻譴責解放軍破壞台海現狀，是高估「自己軍事力量對大陸的威懾力。」他說明，台灣當局要「在真正的台海現狀裡待好了，否則早晚會有解放軍戰機飛到台北所謂『總統府』上空巡航宣示主權的那一天。」

他表示，在台海問題上，華盛頓顯然「誤判了中國的態度」，中國不會「主動發生衝突，但為維護核心利益必將敢於鬥爭，在台灣問題上尤其會這樣」。

胡錫進提到，美國通過台灣海峽，向中國大陸「耀武揚威地揮舞台灣這張牌」時，低估了北京開展反制的決心和能力，「它為何就不考慮解放軍會採取各種反制行動呢？」

▼胡錫進。（圖／微博／胡錫進）

胡錫進說，美國不斷對解放軍越過台海中線一事發出指責，給台當局打氣，而中方「甚麼都沒說，真是一次行動勝千言！」他同時發出警告，以後美國軍艦少來台海、台灣當局「在真正的台海現狀裡待好了」，否則「早晚會有解放軍戰機飛到台北所謂『總統府』上空巡航宣示主權的那一天。」

胡錫進表示，雖然解放軍飛越所謂的台海中線，卻不代表台灣空軍能這麼做，「台灣地方空軍別學解放軍戰機喔，如果你們飛到大陸這邊，一定會被擊落的。」

胡錫進強調，中國與台灣距離相近，且戰略決心非常雄厚，一旦與美國發生衝突，中國的各種資源都能「使得上勁」，「相比之下，美國應該攤開來認真數一數，它在台海地區的牌實在不多。」

▲胡錫進評殲11飛過台海中線。（圖／微博／胡錫進）

對解放軍的力量，胡錫進充滿信心，「如果來這裡展示美國的力量，它一定又是選錯了地點、時間和對手。」他說到，解放軍可以派出海、空軍飛越所謂的「台海中線」，或是「飛越台灣島，乃至將台灣『黎巴嫩化』的各種選擇」，雖然這些選項不一定導致戰爭，但絕對能迫使台灣當局修改激進政策。

胡錫進分析，美國雖強大，在台海的選擇卻不多，「它的軍艦來來回回示威，升級美台交流級別，大概就這些了」，就算主動向台灣提出「美軍重回台灣」一事，台灣當局也未必有膽量接受，「因為他們知道那將是台獨勢力喪鐘敲響的時候。」

胡錫進嗆聲，要美方別高估「台灣軍隊的忠誠」，賣給台灣的先進軍事技術，遲早都會「落到大陸的手中」。此外，他也說，美方不要認為在南海方向策劃台海行動是可行的，「中國現在在南海也很克制，但如果美方威脅中國的島礁安全，解放軍可以啊一夜之間，把大量軍事裝備帶到島上，最終讓美國偷雞不著蝕把米。」

他在影片末段說明，以往美國政府奉行謹慎的「台海政策」是有道理的，而現在的美國政府卻沒「搞明白台海」，是要付出代價的。