美智庫專家：是時候「考慮售台F-35戰機」　滿足台灣防禦需求

軍武中心／綜合報導

共軍2架殲11型戰機1日上午11時踰越台海中線，進入台灣海峽西南面空域。對此，總統蔡英文提出嚴正抗議，提醒北京當局不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。有美國智庫研究人員認為，台灣應盡快購買美國的F-16V戰機，滿足眼前的防衞要求；他也稱，「F-35會是較好的選擇，不過台灣短期內急迫需要將老舊的幻象2000戰機汰舊換新。」

《彭博社》（Bloomberg News）日前援引熟悉內情消息來源報導稱，川普政府已「默許」台灣向美國採購F-16V型戰機，台灣政府在川普總統顧問的「鼓勵」下，已在上個月正式向美國提出採購戰機的要求。

據美國之音報導，美國智庫國際評估與戰略中心資深研究員費學禮（Rick Fisher）認為，面對解放軍的快速現代化，美國遲早都必須考慮售台F-35戰機的問題。他在接受美國之音訪問時表示，F-35或F-16V戰機都可以滿足台灣的防衛需求，若以未來防禦而言，F-35會是較好的選擇。

對於美國售台F-16V戰機一事及美台間的往來，中方始終都重申堅決反對的立場，並敦促美方恪守一個中國政策。大陸外交部發言人2日在例行記者會上強調，「我們敦促美方有關人士恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，多做有利於中美關係和促進台海和平穩定的事，而不是相反。」

美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）1日也在推特上推文稱，中國的軍事挑釁將不會贏得台灣任何民心，只會讓各地重視民主的人們決心更堅定。」波頓在推文中也強調「台灣關係法與我們的承諾是明確的」。