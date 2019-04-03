　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美智庫專家：是時候「考慮售台F-35戰機」　滿足台灣防禦需求

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社，下同）

軍武中心／綜合報導

共軍2架殲11型戰機1日上午11時踰越台海中線，進入台灣海峽西南面空域。對此，總統蔡英文提出嚴正抗議，提醒北京當局不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。有美國智庫研究人員認為，台灣應盡快購買美國的F-16V戰機，滿足眼前的防衞要求；他也稱，「F-35會是較好的選擇，不過台灣短期內急迫需要將老舊的幻象2000戰機汰舊換新。」

《彭博社》（Bloomberg News）日前援引熟悉內情消息來源報導稱，川普政府已「默許」台灣向美國採購F-16V型戰機，台灣政府在川普總統顧問的「鼓勵」下，已在上個月正式向美國提出採購戰機的要求。

據美國之音報導，美國智庫國際評估與戰略中心資深研究員費學禮（Rick Fisher）認為，面對解放軍的快速現代化，美國遲早都必須考慮售台F-35戰機的問題。他在接受美國之音訪問時表示，F-35或F-16V戰機都可以滿足台灣的防衛需求，若以未來防禦而言，F-35會是較好的選擇。

▲▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

對於美國售台F-16V戰機一事及美台間的往來，中方始終都重申堅決反對的立場，並敦促美方恪守一個中國政策。大陸外交部發言人2日在例行記者會上強調，「我們敦促美方有關人士恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，多做有利於中美關係和促進台海和平穩定的事，而不是相反。」

美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）1日也在推特上推文稱，中國的軍事挑釁將不會贏得台灣任何民心，只會讓各地重視民主的人們決心更堅定。」波頓在推文中也強調「台灣關係法與我們的承諾是明確的」。

ET快訊
CBA／告別廣廈全場高呼「林志傑！」　霸氣野獸也淚崩了
快訊／國道小客車遭2輛大貨車夾擊　「轉90度壓扁」2人命危
準到炸！說我沒事＝OOO　12星座「我沒事」內心小劇場曝光

關鍵字：解放軍,台海中線,F-35戰機,美國智庫,費舍爾,波頓,John Bolton,Rick Fisher,軍武,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美智庫專家：是時候「考慮售台F-35戰機」　滿足台灣防禦需求

美國正在做最糟打算！　王臻明：發生衝突美軍會「以武力奪台」

《環球》社評：台海危機是「它們玩不起的賭博」

談殲-11越過中線　張競：台灣海峽屬國際航道

菲抗議275艘船隻逼近南海中業島　中大使：他們只是在捕魚

大陸「單殼潛艦」試航隱蔽技術大突破　打造解放軍「沉默艦隊」抗衡日美

挪威運輸船拖中國製船塢　美軍伯克級驅逐艦「躺著被撞毀」

20天橫跨6縣市行走500公里　特戰濱海鎮城行軍光榮結訓

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

IU罵髒話！4個沒看過的李知恩　打網球「11年來第一次覺得做不到」

趙正平《玩很大》輸了暴怒　看蕾拉這招撩男瞬間心軟

蔡依林《紅衣女孩》血濺滿臉！　「斷頭女屍」藏恐怖秘密…

午餐吃啥回「隨便」另一半秒瘋掉　他改編《黑色幽默》道出滿滿無奈

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

美智庫專家：是時候「考慮售台F-35戰機」　滿足台灣防禦需求

美國正在做最糟打算！　王臻明：發生衝突美軍會「以武力奪台」

《環球》社評：台海危機是「它們玩不起的賭博」

談殲-11越過中線　張競：台灣海峽屬國際航道

菲抗議275艘船隻逼近南海中業島　中大使：他們只是在捕魚

大陸「單殼潛艦」試航隱蔽技術大突破　打造解放軍「沉默艦隊」抗衡日美

挪威運輸船拖中國製船塢　美軍伯克級驅逐艦「躺著被撞毀」

20天橫跨6縣市行走500公里　特戰濱海鎮城行軍光榮結訓

「海上巨塔」水龍捲強襲檳城　5秒狂風摧毀50間房屋

以軍巴勒斯坦學校「擄走小學生」　美媒曝：他只是扔了一塊石頭

士林轎車迴轉不慎撞廂車　廂車側翻倒路中駕駛車內爬出

ET直播／澄清湖本季首戰　中信萊福力對決統一江辰晏

一聽張柏芝第3兒子　謝霆鋒爸秒變冷漠「吐8字」洩無奈心聲

川普推特語錄／中南美洲那些國家拿麼多錢不做事　就跟民主黨一樣

關穎1歲兒天母公園放風！好奇盯小瓢蟲沒膽摸　奶音喊「怕怕」萌炸

《步步驚心》男星爆3年婚變！　曬老婆手機嘲笑「智商無法拯救」網怒了

取材自真人真事！《重述：街角的兇殺案》讓人心寒到發抖

曹格跪地抱住老婆腿！　一旁Grace「淡定畫畫」網友笑到肚痛

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

軍武熱門新聞

美智庫專家：該考慮售台F-35..

軍事專家：若發生衝突　美軍會以..

「天駒」部隊進駐馬公　共機同日..

挪威拖船塢　美軍驅逐艦躺著被撞..

《環球》評台海危機：玩不起的賭..

張競：北京從未接受海峽中線

菲抗議275艘中國船隻逼近南海..

大陸自製「單殼潛艦」試航

特戰行軍20天跨6縣市行走50..

殲11越中線　亓樂義：回應美軍

大陸閱兵女兵　全國前10名模在..

055驅逐艦抵青島　首次與遼寧..

中科院秀輕型巡防艦　火力擊沉驅..

滅國神器！颱風級核潛艇剩1艘

更多熱門

相關新聞

蔡下令驅離共機　耿爽：令人氣憤

共軍2架殲11型戰機1日上午11時踰越台海中線，進入台灣海峽西南面空域。總統蔡英文對此提出嚴正抗議，提醒北京當局不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀；同時，她也下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。大陸外交部發言人耿爽今（2）日表示，「她的胡言亂語、狂言妄語實在令人氣憤。」

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

《環球》評台海危機：玩不起的賭博

共機擾台　民進黨質疑國民黨沒站台灣人這邊

尤里安／我國自造？論台灣版聯合輕型戰術載具

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

保母19分壓死嬰　母淚還原時間軸

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片」

壞學長性侵酒醉學妹！男友同床竟睡死

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍毆

麥當勞大薯限時7週買一送一！

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」想哭

蚊子咬一口「慘變壞死筋膜炎」！

畫面曝光！　內湖男嬰疑被保母悶死

當風紀股長可判無期？高雄地院：被斷章取義

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

冷血逆子鐵鎚弒母　一審判無期徒刑

小7獨家MARVEL復仇者聯盟集點來了

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面