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蔡英文下令驅離共機　陸外交部：她的胡言亂語令人氣憤

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中國殲11進駐西沙永興島。（圖／翻攝自中國軍網）

▲中共殲11戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

大陸中心／綜合報導

共軍2架殲11型戰機1日上午11時踰越台海中線，進入台灣海峽西南面空域。總統蔡英文對此提出嚴正抗議，提醒北京當局不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀；同時，她也下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。大陸外交部發言人耿爽今（2）日表示，「她的胡言亂語、狂言妄語實在令人氣憤。」

▲針對中共解放軍越過台海中線，蔡英文強勢回應。（圖／蔡英文臉書）

▲針對中共解放軍越過台海中線，蔡英文強勢回應。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

大陸外交部今天舉行例行記者會，有記者問及「台灣方面近日稱，台戰機對周末飛越台灣海峽 『中線』的大陸戰機給予『驅離警告』，並稱大陸這一舉動是『挑釁』行為。美國總統國家安全事務助理博爾頓昨天發推特稱，中國的『軍事挑釁』不會贏得台灣人心，『與台灣關係法』及美方承諾是明確的，你對此有何回應？」

對此，大陸外交部發言人耿爽在回答媒體提問時表示，關於媒體報導的解放軍戰機飛越台灣海峽『中線』問題，我還是建議你向有關部門去詢問。耿爽還提到「，台灣當局領導人就此作了一通表態，也發了推特，她的胡言亂語、狂言妄語實在令人氣憤，但畢竟不算是外交問題，所以我把它留給我國台辦的同事去回應。」

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

他強調，「對於美方的表態，我在這裡必須要說幾句，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的；美方當初單方面搞的所謂『與台灣關係法』與國際關係基本準則和中美三個聯合公報完全背道而馳，中方從一開始就堅決反對。我們敦促美方有關人士恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，多做有利於中美關係和促進台海和平穩定的事，而不是相反。」

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關鍵字：殲11,中共,空軍,國防部,戰機,戴維斯線,台海中線,解放軍,攔截

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