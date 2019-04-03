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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然、陳贈吉／司法官評鑑應兼顧監督及審判獨立

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法槌，法官（圖／視覺中國CFP）

▲司法院版本的《法官法》修正草案不足以強化司法官監督及淘汰機制，因此有立委及民間司改團體提出其他版本的草案內容。（圖／視覺中國CFP）

日前報載，彰化地檢署某位檢察官在偵查庭中因不當勘驗被告的身體，遭到社會輿論的批評，而該檢察官也被投訴在辦案時言語不當，有違反種族歧視或對犯罪被害人家屬造成二次傷害等情形。但該名行為失當的檢察官卻沒有受到檢察官評鑑委員會的外部監督，已凸顯出現行法官評鑑制度的缺失，因此有民間團體批評，《法官法》對於法官及檢察官的監督機制已經完全失靈。

司法院在2018年7月間，依據司改國是會議決議通過《法官法》修正草案，其中也包括法官及檢察官評鑑規定的修正條文；但有部分立委認為，司法院的草案不足以強化法官及檢察官的外部監督及淘汰機制，因此提出不同版本的《法官法》修正草案。

司法院版本的《法官法》修正草案，主要是增加外部評鑑委員人數及來源，並賦予表決權；明定評鑑委員的迴避事由；當事人、犯罪被害人得直接請求個案評鑑；明定請求評鑑的相關程序等規定。而立法委員提出的草案，以尤美女委員提案版本為例，將「全面評鑑」改由「評鑑委員會」辦理並公開結果，有問題的法官或檢察官則由評鑑委員會直接進行「個案評鑑」；在法官評鑑委員會增加非法律、多元專業的外部委員，以強化外部監督，並明訂委員性別比例及增設專任委員；除了實際參與程序者以外，專業職業公會及特定民間團體也可以請求法官評鑑；法官評鑑委員懲戒決議可逕送職務法庭，無須先移送監察院；修正檢察官評鑑準用法官評鑑相關規定等項目。

在司改國是會議第三分組決議中，包含「（四）提升法官、檢察官評鑑委員會個案評鑑決議拘束效力」及「（五）法官、檢察官評鑑委員會認定不當行為情節重大應付懲戒者，應直接移送職務法庭審理，無須經由監察院審查」兩項有關監督及淘汰機制的決議事項；但在司法院版本的《法官法》修正草案中，對於上述兩項決議的修正條文則「付之闕如」，個案評鑑決議的效力與現行規定並無太大差異，無助於強化不適任法官的監督及淘汰機制，不僅不符合司改國是會議決議內容，也無法滿足人民對於有效監督及淘汰不適任司法官的期望。

反而在尤美女立法委員提案的《法官法》草案中，明文規定法官評鑑委員的懲戒決議可以逕送職務法庭審理，無須先送監察院審查；若無懲戒的必要，則交付司法院人事審議委員會審議，但法官評鑑委員會得「議決」處分的種類，藉此強化決議的拘束效力。因此，在不適任法官、檢察官的監督及淘汰機制部分，尤委員的版本較符合司改國是會議決議內容，也較能達到人民對於司法改革的期待。

在司改國是會議第三分組決議中，另也包含「（三）為保障人民接近使用法官、檢察官評鑑機制，人民有權直接向法官、檢察官評鑑委員會請求評鑑，不須透過律師公會、民間司改會或其他民間團體」，因此，司法院版本的《法官法》草案中，增訂已終結案件檢察官以外的當事人或犯罪被害人，得請求對承審法官進行個案評鑑。而尤委員版本的《法官法》草案中，得請求評鑑者增加：實際參與程序之人，包括當事人、犯罪被害人、證人、鑑定人、辯護人、代理人、輔佐人等；地方或全國性律師公會、會計師公會、專利師公會；符合一定資格且經常性業務與法官職務行使有所關聯，經目的事業主管機關許可的財團法人或公益社團法人。然而，上述規定反而逾越了司改國是會議讓「當事人」或「犯罪被害人」個人可以直接請求進行個案評鑑的決議內容；且得請求評鑑的資格範圍過大，只要對於判決結果不滿意，就有可能在判決確定後利用這些資格刻意請求個案評鑑以表達不滿，而產生過多欠缺實益的評鑑程序，如果未能妥善篩選，則反而讓法官或檢察官疲於應付這些欠缺實益的評鑑程序。此外，案件的利害關係人或團體也可能利用符合資格者的名義，以請求個案評鑑的方式干擾法官正常辦案，嚴重者甚至可能侵害《憲法》所保障法官的審判獨立。

既然司改國是會議就法官、檢察官評鑑業已做成相關決議，司法院及法務部即應依據各項決議進行修法，特別是強化評鑑決議的效力，確立不適任的法官、檢察官的監督與淘汰機制，符合民眾對於政府推行司法改革的期待；同時，也應明文規定發動個案評鑑的合理要件及程序，避免案件當事人濫用評鑑制度，讓法官因為判決結果動輒得咎，反而受到個案評鑑的干擾。如此才能在建構法官、檢察官監督機制的同時，平衡兼顧確保《憲法》所保障法官的「審判獨立」。

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▲▼李永然律師，陳贈吉律師

●李永然（上），永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長；陳贈吉（下），永然聯合法律事務所執業律師。以上言論不代表本公司立場。

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