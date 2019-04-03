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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【獨家】法務部長蔡清祥司改：傾聽民意接地氣、提高人民信賴

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記者吳銘峯／台北報導

法務部長蔡清祥上任後，接下政府對司法改革的大旗。他認為司改要讓人民有感，很重要的就必須要「接地氣」，聽得到民眾的聲音、瞭解人民的需求。另外他也規劃「人民檢察審查會」，未來讓人民可以對於檢察官的不起訴處分，直接審查。蔡清祥也贊同「偵查不公開」，以保障相關涉案人的名譽與隱私。

▼法務部長蔡清祥。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼法務部長蔡清祥專訪。（圖／記者湯興漢攝）

沒有最低、只有更低，人民對司法的信賴度已經低迷到2成左右，對檢方的信賴度也不過3成而已；另外對於司法改革的滿意度，更是不到2成。蔡清祥在這時候上任，面對艱難的挑戰。他認為，司改要先接地氣，才能讓人民有感，「所謂的接地氣要聽得到民眾的聲音，瞭解人民的需求，提高人民對司法的信賴。」

對於司改工作，法務部已經完成許多項目，接下來蔡清祥想要投入震撼彈，仿造日本制度，讓人民可以審查檢察官的不起訴處分。蔡清祥說，「我們就仿造日本，設置人民檢察審查會，我們也曾經派員到日本去考察、去研究，也帶回來這樣的制度，未來就是配合司法院的國民法官，我們也讓人民對於檢察官的不起訴處分，也能夠有進一步的參與審查。」

另外，全國司改國是會議決議修改「偵查不公開」的相關規定，蔡清祥也認同這樣的作法，「在接受偵查的涉嫌人，他也許不是真正的有涉及到犯罪，但是有一些必須要澄清的，我們要顧到他個人的隱私跟名譽。所以有些不能夠隨便的公開，尤其在偵查當中，對於檢察官的心證，我們在這次修法中也有明訂，不能透漏的。」
 


▼法務部長蔡清祥。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼法務部長蔡清祥專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：法律,人權,蔡清祥,法務部,接地氣,人民檢察審查會,傾聽民意,司改

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