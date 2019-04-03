女受刑人攜子入監　2歲以上幼兒白天送幼兒園保障受教權





▲法務部長蔡清祥（右）致贈感謝狀給財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

監獄人權在提升，有許多女受刑人入監後，因其子女無人照顧，只能申請攜子入監。而為了保障這些子女的受教育權，矯正署規劃將2歲以上幼兒，日間送托幼兒園，晚間再送回監所陪伴母親。矯正署還說，未來還會請專業保育人員到監所中，教導女受刑人如何教養小孩。

對於攜子入監的問題，矯正署非常重視，除了滿足隨母入監之幼兒其衣食住所等基本需求外，並按期施打預防疫苗及每季健康檢查，以強化對兒童健康權益之保障。攜子入監所之收容人約7成為違反毒品危害防制條例者，且父母(曾)為犯罪行為人之幼兒常身處於高風險家庭，如何協助收容人扮演合適的照顧者，不僅有助於收容人改變生活翻轉人生，更許其子女有美好的未來。

為了保障這批兒童的受教權及基本生存權，矯正署從4月起，就規劃「2歲以上的受攜幼兒於日間送托幼兒園方案」，桃園、臺中及高雄三所女子監獄，共計8名幼兒於日間至幼兒園就讀，接受與一般兒童無異的受教機會，指導生活常規及提供各項身心發展之學習，保障收容人子女之學習權，以利回歸家庭的銜接，就是展現政府對兒童照護的重視。

此外，矯正署也與「財團法人中國信託反毒教育基金會」合作，推動「強化矯正機關攜子入監處遇措施合作方案」，2017年由該基金會捐出379餘萬元，提供矯正機關延聘保育人員、增加親職教育與幼兒發展處遇課程，以及改善保育室設施設備。今年更捐贈467萬餘元，除了持續辦理攜子入監的教養措施外，還要加強於常態性辦理攜子入監業務的桃園、臺中及高雄3所女子監獄延聘全職保育人員，並規劃建置戶外遊樂設施，使被收容的母親學習照護及撫育技巧，並提供幼兒更多的活動空間。

