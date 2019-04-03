　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

女受刑人攜子入監　2歲以上幼兒白天送幼兒園保障受教權

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼法務部長蔡清祥（右）致贈感謝狀給財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長蔡清祥（右）致贈感謝狀給財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

監獄人權在提升，有許多女受刑人入監後，因其子女無人照顧，只能申請攜子入監。而為了保障這些子女的受教育權，矯正署規劃將2歲以上幼兒，日間送托幼兒園，晚間再送回監所陪伴母親。矯正署還說，未來還會請專業保育人員到監所中，教導女受刑人如何教養小孩。

對於攜子入監的問題，矯正署非常重視，除了滿足隨母入監之幼兒其衣食住所等基本需求外，並按期施打預防疫苗及每季健康檢查，以強化對兒童健康權益之保障。攜子入監所之收容人約7成為違反毒品危害防制條例者，且父母(曾)為犯罪行為人之幼兒常身處於高風險家庭，如何協助收容人扮演合適的照顧者，不僅有助於收容人改變生活翻轉人生，更許其子女有美好的未來。

為了保障這批兒童的受教權及基本生存權，矯正署從4月起，就規劃「2歲以上的受攜幼兒於日間送托幼兒園方案」，桃園、臺中及高雄三所女子監獄，共計8名幼兒於日間至幼兒園就讀，接受與一般兒童無異的受教機會，指導生活常規及提供各項身心發展之學習，保障收容人子女之學習權，以利回歸家庭的銜接，就是展現政府對兒童照護的重視。

此外，矯正署也與「財團法人中國信託反毒教育基金會」合作，推動「強化矯正機關攜子入監處遇措施合作方案」，2017年由該基金會捐出379餘萬元，提供矯正機關延聘保育人員、增加親職教育與幼兒發展處遇課程，以及改善保育室設施設備。今年更捐贈467萬餘元，除了持續辦理攜子入監的教養措施外，還要加強於常態性辦理攜子入監業務的桃園、臺中及高雄3所女子監獄延聘全職保育人員，並規劃建置戶外遊樂設施，使被收容的母親學習照護及撫育技巧，並提供幼兒更多的活動空間。
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：4/27（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尤美女（立法委員）
講題：從ME TOO談性侵害之防治
ET快訊
偷拍陳冠希被轟爆！直播主放話「我要去死」　楊宗緯嗆：親自上香
正妹直播主罹「8種癌症」淚崩！男粉辭職飛1500公里娶她
快訊／大稻埕碼頭驚現女浮屍　詭異揹著紅色背包

關鍵字：法律,人權,蔡清祥,法務部,獄政人權,攜子入監,幼兒送幼兒園,矯正署

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

【獨家】法務部長蔡清祥談獄政人權：監外自主作業以利復歸社會

受刑人打贏官司免唱軍歌　爭人權不分貴賤

獄方逼受刑人唱軍歌答數遭判違法　法界：監獄人權要再開放

【智慧監獄將上路】收容人2月起可行動接見　在家就可探視收容人

女受刑人攜子入監　2歲以上幼兒白天送幼兒園保障受教權

李永然、陳贈吉／司法官評鑑應兼顧監督及審判獨立

吳景欽／檢察長介入認罪協商，合法嗎

【獨家】法務部長蔡清祥談司改：傾聽民意接地氣、提高人民信賴

吳景欽／累犯加重違憲，那酒駕呢

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

女受刑人攜子入監　2歲以上幼兒白天送幼兒園保障受教權

李永然、陳贈吉／司法官評鑑應兼顧監督及審判獨立

吳景欽／檢察長介入認罪協商，合法嗎

【獨家】法務部長蔡清祥談司改：傾聽民意接地氣、提高人民信賴

吳景欽／累犯加重違憲，那酒駕呢

命理家提醒！清明掃墓最易犯的5大禁忌…做了恐出大事

華航A350新機在雪梨機場又被撞！　航機急檢查157名旅客遭滯留　

韓國瑜就職100天打分數　李佳芬：現在衣服是我洗

黃子佼po來電記錄「一整排全是大咖」！　網驚見「調情訊息」曝真相

牠運動了嗎？毛孩結紮代謝慢易肥胖　幾招教你「好玩又顧健康」

婦人騎車被致水閥蓋擊落　顱內出血、多處骨折獲賠109萬

法鬥吞了「40公分玩具繩」　3周後才嘔吐軟便險沒命！

衣航墜機前　機師遵照波音緊急程序「關防失速系統」

AIT首度公開證實2005年起就已派駐陸戰隊

心肌梗塞不能等！　醫曝搶救黃金3600秒　「每1秒都是關鍵」

法律熱門新聞

范其瑄／被做成口罩的HELLO..

郭芸言／調包商品標籤涉詐欺

吳景欽／檢察長介入認罪協商可嗎

【獨家】法務部長蔡清祥談司改接..

李永然、陳贈吉／司法官評鑑應兼..

攜子入監幼兒白天送幼兒園

騎單車酒測超標　法界：罰300..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

吳景欽／累犯加重違憲，那酒駕呢

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

稱杜拜公司董事　超跑女神詐六千..

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

更多熱門

相關新聞

李永然、陳贈吉／司法官評鑑應兼顧監督及審判獨立

司改國是會議就司法官評鑑已做成相關決議，司法院及法務部即應依據各項決議進行修法，特別是強化評鑑決議的效力，確立不適任司法官的監督與淘汰機制，也應明文規定發動個案評鑑的合理要件及程序，避免案件當事人濫用評鑑制度，兼顧審判獨立。

吳景欽／檢察長介入認罪協商可嗎

檢察長關說案　彭坤業批檢方辦案兩面手法

【獨家】法務部長蔡清祥談司改接地氣

翁啟惠無罪　公懲會仍記申誡處分

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

虎媽道歉　1116字還原甩耳光私刑真相

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面