陸外交部：李克強4/8赴歐舉行第21次「中歐領導人會晤」

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

記者朱世凱／綜合報導

大陸外交部發言人耿爽昨（2）日表示，經過中歐雙方商定，並應克羅埃西亞（Croatia）總理普蘭科維奇（Plenković）邀請，國務院總理李克強將在4月8日至12日赴布魯塞爾（Bruxelles）舉行第21次「中國—歐盟領導人會晤」、赴克羅埃西亞舉行第8次「中國—中東歐國家領導人會晤」。

據悉，大陸國家主席習近平3月下旬依序前往義大利、摩納哥及法國進行國事訪問，當時耿爽表示，此次訪問將會深化「一帶一路」框架下的合作。因此，李克強下周接連出席2場領導人會晤，也可能繼續推廣「一帶一路」。

▼習近平3月對法國進行國事訪問。（圖／翻攝自中國政府網）

外界分析，因為東歐國家是大陸目前切入歐洲來擴大影響力的重要窗口，所以中方是否藉著「中國－中東歐國家領導人會晤」的機會釋出籌碼，仍有待觀察。

英國廣播公司BBC曾指，大陸為了增強軟實力以及尋找新的產品出口市場，把眼光瞄凖了中歐和東歐國家。習近平和李克強早在幾年前也如此次一樣，先後訪問部分國家。

批評人士擔憂，中方對該地區的影響力擴大在貿易和經濟方面，北京想借此瓦解歐盟對大陸投資政策的統一聲音和外交政策。