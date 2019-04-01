非洲豬瘟加強檢疫　大陸農村部：每頭補助1200元人民幣





▲大陸農村部1日聲明，將非洲豬瘟納入強制撲殺範圍。（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

大陸農業農村部（下稱農村部）3月30日對公開對於「關於強化非洲豬瘟防控工作的建議」的回覆內容提到，財政部與農業農村部進行研究後，決定將非洲豬瘟納入強制撲殺範圍，並確定撲殺補助標準為1200元（人民幣，下同）／頭，將依照豬隻大小、品種等細分補助標準。

據了解，國際上對撲殺補助的標準一般為市價的50％到100％，大陸的撲殺補助標準約落在市場價格的75％。農村部表示，大陸中央財政局提前撥出2019年動物防疫等項目的補助經費，同時緊急下放非洲豬瘟疫情防控的經費，支持地方做好非洲豬瘟強制撲殺工作。

農村部2018年12月印發了《關於規範生豬及生豬產品調運活動的通知》，進一步調整優化生豬及其產品調運政策。農村部聲明，在各地方部門通力合作下，疫情發生情況趨緩，超過九成的疫區已按照規定解除封鎖。

▼截至4/1大陸非洲豬瘟疫情分布圖。（圖／翻攝自中央災害應變中心）



農村部向各機關提出要求，一旦發現動物疫情，必須進行相關工作，並向社會公布有關部門的工作報告，在疫情防控中落實各地區逐級進行屬地管理、部門監管與防疫責任。

大陸流行病學中心調查結果顯示，餐廚剩餘物飼餵生豬是非洲豬瘟散播的主要途徑，約佔全疫情的四成。對此，大陸國務院辦公廳正在做進一步的非洲豬瘟防控工作的通知，並全面禁止使用廚餘餵養生豬。

農村部表示，下一步將與有關部門進一步強化督導檢查，壓時各方防控責任，嚴格落實監測排查、疫情報告處置、調運監管與禁止用廚餘餵食豬隻等措施，積極推動分區防控，鞏固非洲豬瘟防控工作成效。