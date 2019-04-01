紐國總理旋風式訪北京　會晤習近平盼深化兩國經貿合作

▲阿爾登（Jacinda Ardern）在北京人民大會堂與習近平談兩國經貿合作。（圖／翻攝自中國政府網）

大陸中心／綜合報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（1）日訪問中國大陸，並在北京人民大會堂會晤中國國家主席習近平。阿爾登及習近平在會上除了談到中紐兩國的合作外，兩人也就經貿合作和人文交流有所討論。阿德恩表示，紐西蘭堅持一個中國政策，將派高級別代表團來華出席即將舉行的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，深化共建「一帶一路」合作。

阿爾登（Jacinda Ardern）3月31日啟程出訪紐國最大貿易伙伴中國，並在今天於北京與中國國家主席習近平會晤。阿爾登曾在去年表示計劃訪問中國，但從未正式宣布訪問日期。

▲習近平表示，中國歷來把紐西蘭視為真誠朋友和合作夥伴。（圖／翻攝自央視新聞）

習近平先是就紐西蘭不久前發生嚴重槍擊事件，再次向紐方表示誠摯慰問。習近平指出，「總理女士在國內面臨特殊重要議程的情況下專程來華訪問，充分體現了你本人和紐西蘭政府對中紐關係的高度重視，中國歷來把紐西蘭視為真誠朋友和合作夥伴。」

習近平也提到，建交47年來，中紐關係一直走在中國同西方發達國家關係前列，創造了多項第一；當前，兩國關係發展面臨新的形勢，雙方要堅持互信互利原則，不斷豐富中紐全面戰略夥伴關係內涵，推動兩國關係百尺竿頭、更進一步。

習近平表示，中方歡迎紐西蘭積極參與「一帶一路」建設，要加強在國際事務中的合作，共同推動建設開放型世界經濟，維護多邊主義和多邊貿易體制。他也說，中方重視應對氣候變化挑戰，願同紐方一道，共同推動太平洋島國可持續發展。

▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／翻攝自央視新聞）

阿德恩表示，紐中友好源遠流長，兩國關係非常重要，合作領域廣泛，紐方高度重視發展對華關係，對紐西蘭在發展對華關係方面多次「領跑」感到自豪。阿德恩也稱，「我贊同習主席對兩國關係的評價，期待透過此訪加強紐中全面戰略夥伴關係，深化兩國經貿合作和人文交流。

阿德恩強調，「我願重申，紐西蘭堅持一個中國政策。紐西蘭奉行獨立自主的外交政策，堅定支持多邊主義，支持自由貿易，很早就支持「一帶一路」倡議，參加亞洲基礎設施投資銀行；紐西蘭將派高級別代表團來華出席即將舉行的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，深化共建「一帶一路」合作。」阿德恩表示，紐方願就應對氣候變化等重大國際問題，密切與中方協調配合。