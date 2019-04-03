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「長安號」 13天抵東歐！　台科技企業愛上西安

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▲▼中歐班列，西安國際陸港多式聯運有限公司 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲關於中歐班列的介紹面板。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／西安報導

千年古都西安在「一帶一路」倡議下，率先在大陸創造了「內陸港」模式，開行並常態化運營中歐班列「長安號」。相關人員表示，「這造福了我們內地不沿邊不沿海的區域」，因為運輸的便利吸引不少企業來設廠，台灣的冠捷科技就是其中之一，很歡迎更多的台企加入進來。

▲▼中歐班列，西安國際陸港多式聯運有限公司 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲西安國際陸港多式聯運有限公司工作人員 。（圖／記者蔡儀潔攝）

內陸運輸不僅成本便宜，時效也非常快。由西安發出的中歐班列「長安號」覆蓋中亞、東西歐，抵達德國漢堡（Hamburg）只需要15天，到匈牙利的布達佩斯（Budapest）或俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）等只要13天。

西安國際陸港多式聯運有限公司的工作人員2日受訪表示，不少企業近年都會來西安設立工廠，其中的原因就是看上了這個「國際物流大通道」，過去在沿海地區可能物流上會更方便，但現在內陸也有了很高的便利性，例如生產液晶電板的企業一般都設立在大陸東部沿海地區，西安去年只有一家，但今天就又新增了3家。

▲▼中歐班列，西安國際陸港多式聯運有限公司 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲西安如今變身為亞歐國際化大都市，形成了海陸空三位一體的「立體絲綢之路」 。（圖／記者蔡儀潔攝）

工作人員說，成立於台灣的冠捷科技去年就來設立其第13座工廠，不僅可以實現上下游的產業對接，還可以很好的利用中歐班列這個快捷的物流通道，很歡迎台灣的企業來使用中歐班列運輸產品。

他表示，「國際物流大通道」的打通帶動了當地的經濟和就業快速發展，「造福了我們內地不沿邊不沿海的區域。」

工作人員透露，未來將展開招商，讓適合使用中歐班列運輸貨物的公司來西安設廠，現在綜合保稅區都已經建設完備，包括廠房、倉庫等，像電板企業都是直接來租借，省去再搭建廠區這個環節，非常方便。

他進一步表示，高附加值的產品會更加適合使用中歐班列來運送，例如芯片、汽車等，因為附加值低的產品對時效的要求沒有那麼高，或許運輸價格更低的海運會比較適合。

▲▼ 西安國際港務區貨櫃 。（圖／記者蔡儀潔攝）

 西安國際港務區的貨櫃區 。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸國家主席習近平3月在羅馬表示，中方願進口更多義大利優質產品，鼓勵更多有實力的中資企業赴義大利投資興業；中方支持歐洲一體化進程。對此，「一帶一路」的黃金幹線「長安號」也有所響應。

工作人員說，最近他們密集的對接義大利的客戶，比如深受當地人喜歡的披薩和義大利麵，它們都需要大量的番茄醬，就有一些這類的產品運輸過去，「我們也大力的開發一些米蘭的產品並進口到國內。」

對於未來是否還會再開拓更多的線路，該工作人員表示，由於目前開放的線路已經基本可以覆蓋所有的歐洲點，因此重點工作會放在提高每條線路的時效，而且把服務做到最好，追求高質量開行。

▼ 數千台的汽車作為貨物停放在西安國際港務區內。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 西安國際港務區貨櫃 。（圖／記者蔡儀潔攝）

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關鍵字：中歐班列,長安號,一帶一路,西安國際陸港多式聯運有限公司

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