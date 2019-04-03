雲端最前線／霸王條款劍指賴清德　綠版換柱2.0？

新聞節目中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰透露，黨內有在醞釀全國黨代表大會中用「霸王條款」，否決總統候選人。對此，有意角逐2020總統大選的前行政院長賴清德淡定表示，他對卓榮泰有信心，對黨的民主制度也有信心，他「毫不擔心」。《雲端最前線》3日邀請北市府副發言人陳冠廷、立法委員江啟臣、台北市議員王世堅、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討霸王條款是否將成綠版「換柱2.0」。

2020年總統大選民進黨將派哪位戰將，引發外界熱議。卓榮泰1日在政論節目接受訪問表示，黨內的確有一些作為正在醞釀，想要以協調、民調之外的方式來決定候選人，雖然民進黨黨章內確實有「5個地方黨部決議可要求召開臨時全代會」的規定，但站在黨中央的立場來看，還是希望能堅持黨務的中立。

▲前行政院長賴清德。（圖／記者林悅攝）



另一方面，全國黨代表大會中還有所謂的「霸王條款」可以否決候選人，卓榮泰強調，黨內總統初選4階段及民調完成後，還有全代會這一關要過，但這並不是「換柱事件」翻版，而是本來真的就有這樣的規定，「但我們不會輕易去用這個，也從來沒有用過。」

針對「霸王條款」，賴清德表示，他相信黨主席卓榮泰會妥善處理，這點他不擔心。賴清德也強調，自己參加初選不是為了個人與派系，是為了台灣的下一階段承擔使命，讓台灣人民更團結、推動台灣向前進步，希望這場初選是一場君子之爭，並呼籲支持者不要攻擊蔡總統及蔡的支持者，讓台灣這場選舉有別以往初選，作為未來初選的典範。

另外，民進黨將於四月中旬產生總統候選人，賴清德是否能殺出重圍？對此，賴清德僅說，他這段期間就是深入基層，了解民間問題所在，並提出自己的政見及解決之道，唯有一步一腳印，才是爭取脫穎而出的不二法門。《雲端最前線》3日邀請北市府副發言人陳冠廷、立法委員江啟臣、台北市議員王世堅、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討霸王條款是否將成綠版「換柱2.0」。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。