新北建築美學繪畫賽開放徵件　全國高中職生角逐首獎2萬元

▲2025新北城市建築美學繪畫比賽徵件啟動。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

建築外觀宛如層層書籍堆疊、具有鮮明城市美學的新北市立圖書館總館，不僅成為融合傳統與數位設計的新北新地標，也利用立面外凸的玻璃窗打造7處具異國氛圍的「世界之窗悅讀角」，以創意空間顛覆傳統圖書館的刻板印象。為推動建築教育向下扎根，新北市立圖書館特別與新北市建築師公會合作舉辦「2025新北城市建築美學繪畫比賽」，邀請全國高中職學生以繪畫紀錄參觀總館的建築體驗，首獎可獲2萬元獎金。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，配合市府倡議的城市新美學，圖書館持續結合在地文化，在各區打造富含特色的閱讀空間，並於總館6樓設置「與建築對話」主題專區，讓建築美學概念更貼近日常生活。此次與新北市建築師公會合作辦賽，期待高中職學生能深入探索總館的建築語彙與空間特色，透過繪畫呈現參觀後的感受，培養建築美感與空間素養，讓建築與藝術激發更多創意能量。

「2025新北城市建築美學繪畫比賽」將於12月25日（星期四）在新北市立圖書館總館舉辦。作品經評審後，將頒發首獎2萬元、第二名8,000元、第三名6,000元、優選3,000元及佳作1,000元，所有獲獎者均可獲得獎金及獎狀。新北市立圖書館表示，參賽對象為全國高中職在學學生，報名自即日起至12月22日止，相關資訊可至新北市立圖書館官網查詢，洽詢電話為02-2953-7868分機8015。