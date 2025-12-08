　
社會焦點

涉貪455萬議員陳怡君哭認罪「我不是貪心」　全身包緊開庭

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲怕徹骨寒還是怕鏡頭，議員陳怡君裹成球，急匆匆離開法院。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市議員陳怡君遭控自2023年起以「顧問費」名義收受建商賄款18筆、總額逾70萬元，並以人頭助理手法詐領助理費，合計455萬元。士林地院今（8）日開庭，她一上被告席就哽咽認罪，向法官道歉稱「我不是為了貪污」。本案共7人遭起訴，僅品嘉建設董事長胡偉良主張無罪，全案訂於明年1月12日宣判。

陳怡君庭上表示，自己兩屆選舉皆虧損，從政多年並不富裕，「有時政黨活動一場就要4、50萬，疫情期間口罩、酒精都是基本款，如果民代拿不出來，選民怎麼辦？」強調初衷是把服務做好，而非貪污牟利。「如果我是為了賺錢，就不會叫家人把房子拿出來當服務處、少賺租金補貼，我真的不是貪心的人。」她並強調已繳回犯罪所得，希望法官能考量情狀從輕量刑。

辯護律師補充，陳怡君並非享受型或貪心型犯行者，兩屆議員任內支出高達1,400萬元，遠遠超過本案涉及金額，財務並未因從政而寬裕，盼法院衡酌其過往表現、態度與經濟背景，給予緩刑。

辦公室主任張惠霖也在庭上認罪，語氣沉重表示：「我對錢沒有概念，但我承認錯誤，願意承擔。」辯護律師進一步指出，本案折射出助理費制度缺陷，民代辦公室長期面臨支出龐大、薪資偏低等結構性困境，「制度本來就不夠用」，呼籲應從修法層面根本檢討。

本案共7人遭起訴，除了陳怡君與主任張惠霖外，還包括3名被指為掛名助理的洪于涵、賀璽、張家蓉，以及品嘉建設董事長胡偉良、總經理高明義。庭上僅胡偉良明確主張無罪，其餘被告多表示願意負責並請求從輕或緩刑。

開庭結束後，陳怡君全身裹著白色連帽羽絨外套，帽沿壓低、再戴上墨鏡與口罩，將臉遮得密不透風，整個人縮在外套裡快步離去。她身前男子刻意貼近、宛如「人體屏障」替她擋住媒體鏡頭，2人一前一後穿過法院大門，迅速離場。

