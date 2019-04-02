民進黨祭霸王條款換人？　賴清德：對黨和卓榮泰有信心

▲針對黨內有人祭出霸王條款，賴清德表示對卓榮泰有信心。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨即將產生黨內總統候選人，前行政院長賴清德2日下午走訪台中市外埔區的畜牧場，針對黨內有人要推出「霸王條款」一事，賴表示，唯有深入基層，了解民間問題，提出解決之道，才是贏得初選不二法門，他對卓榮泰和民進黨民主機制有信心。

面對黨內有人要推霸王條款，也就是說，即使賴清德最後在民調上勝出，黨內也有人不承認，賴說，他對黨主席卓榮泰有信心，對民進黨的民主制度也要有信心，這部分他是毫不擔心。

▲賴清德拜訪高登牧場董事長連錦樹（右）。（圖／記者鄧木卿攝）

賴清德說，他之所以出來參加這場初選，主要是希望能夠有機會，真的是國人支持接棒，承擔台灣的責任，但他也希望這場初選是典範級的初選，大家進行一場超越個人，超越派系，完全是為了國家的君子之爭，所以除了他本人會這樣做以外，他的支持者也要這樣做，雙方各自推薦自己候選人的優點，避免互相攻擊，讓台灣的這場初選可以有別以往，也可以作為未來每一個政黨初選的典範。

至於韓國瑜曾提及，韓比賴清德更像金庸筆下的令狐沖，賴笑笑的說，韓的個性有沒有比較豁達，這個要相處才知道，當然若比喝酒，他一定輸韓，因為他不會喝酒。

賴認為令狐沖之所以為令狐沖，除了說喜歡喝酒、喜歡交朋友以外，是有俠義精神，就是幫助弱勢，打擊惡勢力，鋤強扶弱，這個才是令狐沖最重要的精神。