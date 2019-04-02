卓榮泰：民進黨內正醞釀用其他方式決定候選人　換將霸王條款掀熱議

▲卓榮泰證實民進黨內正在醞釀一些作為。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰1日接受電視節目訪問時表示，對於黨內初選制度是否會出現變動，目前已知有人正在醞釀「一些作為」，至於全國黨代表大會是否會動用霸王條款否決候選人，「我們不會輕易去用這個，也從來沒有用過。」

2020年總統大選民進黨到底會派出哪位戰將，是近期各界熱烈討論的議題之一。綠營宜蘭基層人員1日召開記者會，認為面對來勢洶洶的國民黨，應該要提前整隊才有勝選的機會，所以希望總統蔡英文和前行政院長賴清德透過初選平台，向大眾講明彼此的理念。

而民進黨主席卓榮泰1日在三立政論節目「鄭知道了」接受訪問，對於地方黨部主委是否想串聯召開臨時全國黨代表大會，他回應，黨內的確有一些作為正在醞釀，想要以協調、民調之外的方式來決定候選人，雖然民進黨章內確實有「5個地方黨部決議可要求召開臨時全代會」的規定，但站在黨中央的立場來看，還是希望能堅持黨務的中立。

▼▲民進黨內也有人力拱蔡賴配。（圖／記者劉亮亨、屠惠剛攝）

另一方面，全國黨代表大會中還有所謂的「霸王條款」可以否決候選人，卓榮泰強調，黨內總統初選4階段及民調完成後，還有全代會這一關要過，但這並不是「換柱事件」翻版，而是本來真的就有這樣的規定，「但我們不會輕易去用這個，也從來沒有用過。」

民進黨立委劉櫂豪也在節目中提到，提名並不是只有一種辦法，但現在面臨的問題不是數學題，希望黨內人士能協商出一個最好的方法，而不是一有人提出憂慮就批評為保皇，應該要考慮到民主的程序、執政理念能否延續等問題。