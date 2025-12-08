　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：公私協力讓城市更宜居

▲新北優良公寓大廈評選出爐。（圖／新北市工務局提供）

▲「2025年度新北市優良公寓大廈評選」共有24個社區獲獎，市長侯友宜（右4）頒獎表揚。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（8日）舉行「2025年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，市長侯友宜親自頒獎肯定社區自主管理成效。他表示，這幾年許多公部門的政策推動，如環境永續、社福關懷、災害防救、韌性城市等，社區管理委員會都扮演重要推手，感謝大家積極與市府一起合作，讓民眾都能安居樂業。

侯友宜說，新北市有許多創舉，如推動銀髮俱樂部的先修班、失智友善守護等，許多社區積極響應，尤其新北市65歲以上人口已達到80萬人，其中還有獨居長者，需要社區時常關心長輩們的生活。另外，社區的修繕、安全維護，也都要靠大家一起努力，公私協力攜手優化居住品質，讓新北市更好。

▲新北優良公寓大廈評選出爐。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜出席「2025年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，肯定社區自主管理成效。

2025年新北市優良公寓大廈評選以「愛咱的厝、咱的社區」為主題，區分為小型、中型、大型、風華再現及山坡地社區組等5個組別，共有24個社區獲得特優、優勝及傑出獎項。大型社區組特優獎為土城區「華固新綠洲社區」，中型組特優獎為鶯歌區「微笑海悅社區」，小型組特優獎為新莊區「潤泰峰盛社區」，風華再現組特優則由土城區「名軒皇城社區」榮獲。

另外，今年度有6名優良管理服務人員及4家管理維護公司獲獎，他們提供專業意見及協助管理委員會處理日常事務，讓社區業務穩定運作。評選相關資訊可至新北市政府工務局官網查詢。

▲新北優良公寓大廈評選出爐。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜（右4）與工務局長馮兆麟（右1）、評審委員一同出席頒獎典禮。

▲新北優良公寓大廈評選出爐。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜（左1）觀摩參觀獲獎的社區，肯定社區維護公司及管理人員的付出。

【更多新聞】

►基隆警加強取締「不停讓行人」　謝國樑：落實比照首都加給

►基隆廟口夜市酒空男持利刃揮舞　警噴辣椒水火速壓制

►基隆表兄弟放沖天炮釀火警！2車慘遭燒毀　父母須連帶賠60萬

►基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　身旁有1瓶沒喝完高粱

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
立威廉驚爆罹甲狀腺癌二期！　半年砸400萬救命
花蓮近海5.7地震　氣象署：3天內恐有規模5餘震
不是吃太鹹！　醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲
涉貪455萬議員陳怡君哭認罪「我不是貪心」　全身包緊開庭
峮峮《飢餓遊戲》畢業了！　節目組道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

少林寺正武道武術教練營開訓！　蕭川義免費授課男女老少都能練

新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：公私協力讓城市更宜居

汐止社后橋陸閘軌道12／15起夜間施工　啟動單向通行管制

新北建築美學繪畫賽開放徵件　全國高中職生角逐首獎2萬元

換季膚況大亂套　46歲女水光針改善乾癢困擾

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

8旬翁購物突感不適　初鹿警平安護送返家

安士達連5年捐輪椅逾200輛　黃偉哲感謝民間攜手完善社區關懷據點

慢食節首度移師高雄圓滿落幕　饒慶鈴邀港都民眾跨年遊台東

醫療節能領航者！嘉義基督教醫院榮獲經濟部節能標竿銀獎

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

少林寺正武道武術教練營開訓！　蕭川義免費授課男女老少都能練

新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：公私協力讓城市更宜居

汐止社后橋陸閘軌道12／15起夜間施工　啟動單向通行管制

新北建築美學繪畫賽開放徵件　全國高中職生角逐首獎2萬元

換季膚況大亂套　46歲女水光針改善乾癢困擾

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

8旬翁購物突感不適　初鹿警平安護送返家

安士達連5年捐輪椅逾200輛　黃偉哲感謝民間攜手完善社區關懷據點

慢食節首度移師高雄圓滿落幕　饒慶鈴邀港都民眾跨年遊台東

醫療節能領航者！嘉義基督教醫院榮獲經濟部節能標竿銀獎

胡瓜錄影「臉色發白」仍敬業上工！　60歲不怕挑戰自我：是人生珍貴的回憶

少林寺正武道武術教練營開訓！　蕭川義免費授課男女老少都能練

實況大獎「最佳VTuber」得主花生炎上　1句話遭網酸：他不該拿？

花蓮近海5.7地震　氣象署：3天內恐有規模5餘震

蕭秉治被瘋狂示愛！　嘴甜回一句挨嗆「你這個渣男」

立威廉驚爆罹甲狀腺癌二期！　半年砸400萬動2次手術救命

新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：公私協力讓城市更宜居

涉貪455萬議員陳怡君哭認罪「我不是貪心」　全身包緊開庭

ONE火災事件後　陽明提醒不實申報貨物內容將面臨罰款或其他責任

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

地方熱門新聞

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

五股閒置地大翻新　新北打造綠意新風貌

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

生達製藥捐「養肺百益膏」挺南市消防守護英雄呼吸道健康

豬農拒收廚餘　桃園環保局啟動緊急協助機制

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

台南召集替代役備役役男重訓防災救護

更多熱門

相關新聞

社后橋陸閘軌道12／15起夜間施工　啟動單向通行管制

社后橋陸閘軌道12／15起夜間施工　啟動單向通行管制

為維護防洪設施安全並提升道路行車品質，新北市水利局表示，將於12月15日起辦理汐止區社后橋陸閘軌道更新工程，施工期間將實施交通管制措施，請民眾提前留意施工時程並減速慢行，以維護行車安全並確保工程順利進行。

新北建築美學繪畫賽開放徵件　全國高中職生角逐首獎2萬元

新北建築美學繪畫賽開放徵件　全國高中職生角逐首獎2萬元

公園見紅色按鈕「一壓10秒後廣播」　大票人狂讚！

公園見紅色按鈕「一壓10秒後廣播」　大票人狂讚！

板橋氣爆！她上廁所驚險逃過「若早一點我就不在了」

板橋氣爆！她上廁所驚險逃過「若早一點我就不在了」

板橋府中商圈氣爆　拆除大隊及環保局進場

板橋府中商圈氣爆　拆除大隊及環保局進場

關鍵字：

新北市公寓大廈社區管理侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　這區不給買「樓頂全空」現場曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

小煜結束5年婚姻！

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

表面佛系、私下算得很精三大星座

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面