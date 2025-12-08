新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：公私協力讓城市更宜居

▲「2025年度新北市優良公寓大廈評選」共有24個社區獲獎，市長侯友宜（右4）頒獎表揚。（圖／新北市工務局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（8日）舉行「2025年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，市長侯友宜親自頒獎肯定社區自主管理成效。他表示，這幾年許多公部門的政策推動，如環境永續、社福關懷、災害防救、韌性城市等，社區管理委員會都扮演重要推手，感謝大家積極與市府一起合作，讓民眾都能安居樂業。

侯友宜說，新北市有許多創舉，如推動銀髮俱樂部的先修班、失智友善守護等，許多社區積極響應，尤其新北市65歲以上人口已達到80萬人，其中還有獨居長者，需要社區時常關心長輩們的生活。另外，社區的修繕、安全維護，也都要靠大家一起努力，公私協力攜手優化居住品質，讓新北市更好。

▲侯友宜出席「2025年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，肯定社區自主管理成效。

2025年新北市優良公寓大廈評選以「愛咱的厝、咱的社區」為主題，區分為小型、中型、大型、風華再現及山坡地社區組等5個組別，共有24個社區獲得特優、優勝及傑出獎項。大型社區組特優獎為土城區「華固新綠洲社區」，中型組特優獎為鶯歌區「微笑海悅社區」，小型組特優獎為新莊區「潤泰峰盛社區」，風華再現組特優則由土城區「名軒皇城社區」榮獲。

另外，今年度有6名優良管理服務人員及4家管理維護公司獲獎，他們提供專業意見及協助管理委員會處理日常事務，讓社區業務穩定運作。評選相關資訊可至新北市政府工務局官網查詢。

▲侯友宜（右4）與工務局長馮兆麟（右1）、評審委員一同出席頒獎典禮。

▲侯友宜（左1）觀摩參觀獲獎的社區，肯定社區維護公司及管理人員的付出。