傳裸照給男友「3年後流入全校」　受害女師遭檢討開除索賠900萬

▲一張無心的照片毀了教學生涯。（圖／示意圖／pixabay）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國紐約州25歲女老師米蘭達（Lauren Miranda）曾拍了一張半裸照片發送給當時的男友，她沒想到，這張相片後來傳到學生手機裡，她被貝爾波特中學（Bellport Middle School）以「不好的榜樣」為由解僱，職涯受到重大影響。她1日向學區等人提起訴訟，要求300萬美元（約台幣920萬元）賠償金額。

《華盛頓郵報》報導，教授數學的米蘭達1月被校方告知，有男同學存有她的裸照，接著她被迫放有薪假，上周則在一場學校董事會的閉門會議上遭到解職。她的律師雷（John Ray）聲稱，學校管理階層告訴米蘭達她無法繼續工作，這張相片使她成為「糟糕的榜樣」。

米蘭達1日在記者會痛訴自己的職涯已經毀了，「我的名聲有汙點，受到汙辱。」她形容她從18歲開始就為了工作付出努力，卻只因為一張無害的照片，這些心血全部被奪走。

Middle school math teacher Lauren Miranda says she was fired from her job for a topless selfie that leaked to students. The South Country School district says she’s no longer a role model. She’s suing for $3 million for gender discrimination pic.twitter.com/HIypibwUeE — Kristin Thorne (@KristinThorne) 2019年4月1日

這張相片於2016年所拍攝，米蘭達當時只傳給另外一位她正在約會的男老師，她沒有在任何平台張貼照片，也不清楚怎麼會落到學生手中。根據法庭文件，她聲稱學區沒有進行充分的調查，她被解僱只因為自己是女性，這是性別歧視，便向學區、教育長以及教育委員會成員提告，索賠300萬美元。

「照片有什麼問題？」雷表示，該學區對於女性的想法已經過時，「當你看著它（裸照）並與男性的照片比較時，沒有任何問題，唯一的差別只是她的乳頭可以讓孩子吸吮，他的不行。」

學區拒絕對女老師的案件發表評論，還不清楚獲得照片的男學生會不會受到處分。雷補充，米蘭達之前在學校一直表現良好，一份教師觀察報告顯示，她是傑出的數學老師，並致力讓學生有所進步。

事實上，女性在紐約州公開露出上半身並沒有違法。米蘭達的照片如今在校園被許多學生傳送，她無奈表示，「這是我的乳房、我的胸膛，這是我的身體，本來應該是要慶祝的事情。」