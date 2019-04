傳裸照給男友「3年後流入全校」　受害女師遭檢討開除索賠900萬

▲一張無心的照片毀了教學生涯。(圖/示意圖/pixabay)



記者丁維瑀/綜合外電報導

美國紐約州25歲女老師米蘭達(Lauren Miranda)曾拍了一張半裸照片發送給當時的男友,她沒想到,這張相片後來傳到學生手機裡,她被貝爾波特中學(Bellport Middle School)以「不好的榜樣」為由解僱,職涯受到重大影響。她1日向學區等人提起訴訟,要求300萬美元(約台幣920萬元)賠償金額。

《華盛頓郵報》報導,教授數學的米蘭達1月被校方告知,有男同學存有她的裸照,接著她被迫放有薪假,上周則在一場學校董事會的閉門會議上遭到解職。她的律師雷(John Ray)聲稱,學校管理階層告訴米蘭達她無法繼續工作,這張相片使她成為「糟糕的榜樣」。

米蘭達1日在記者會痛訴自己的職涯已經毀了,「我的名聲有汙點,受到汙辱。」她形容她從18歲開始就為了工作付出努力,卻只因為一張無害的照片,這些心血全部被奪走。

Middle school math teacher Lauren Miranda says she was fired from her job for a topless selfie that leaked to students. The South Country School district says she’s no longer a role model. She’s suing for $3 million for gender discrimination pic.twitter.com/HIypibwUeE

這張相片於2016年所拍攝,米蘭達當時只傳給另外一位她正在約會的男老師,她沒有在任何平台張貼照片,也不清楚怎麼會落到學生手中。根據法庭文件,她聲稱學區沒有進行充分的調查,她被解僱只因為自己是女性,這是性別歧視,便向學區、教育長以及教育委員會成員提告,索賠300萬美元。

「照片有什麼問題?」雷表示,該學區對於女性的想法已經過時,「當你看著它(裸照)並與男性的照片比較時,沒有任何問題,唯一的差別只是她的乳頭可以讓孩子吸吮,他的不行。」

學區拒絕對女老師的案件發表評論,還不清楚獲得照片的男學生會不會受到處分。雷補充,米蘭達之前在學校一直表現良好,一份教師觀察報告顯示,她是傑出的數學老師,並致力讓學生有所進步。

事實上,女性在紐約州公開露出上半身並沒有違法。米蘭達的照片如今在校園被許多學生傳送,她無奈表示,「這是我的乳房、我的胸膛,這是我的身體,本來應該是要慶祝的事情。」

MORE: Lauren Miranda says her termination sends a negative message to female students.



"What message are we sending to them?" she asks. "To roll over when your picture gets exposed without your permission or consent?" https://t.co/ojjaRSrIN5