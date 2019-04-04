芝加哥選出首位出櫃非裔女市長　誓言推翻迂腐、終結槍枝暴力





▲萊特夫特成為芝加哥首位非裔、公開出櫃的女性市長。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國芝加哥市於2日舉行第2輪市長選舉，最後由聯邦檢察官萊特夫特（Lori Lightfoot）勝出，也讓美國第三大城芝加哥誕生首位非裔、公開出櫃的女市長。萊特夫特主打改革風格政策，誓言把人民的利益放在最前面，不為少數特定權貴謀福利，贏得群眾喜愛。



這是萊特夫特首次參選，最終以74%打敗對手普瑞克溫（Toni Preckwinkle）。她在勝選演說中提到，「因為大家團結在一起，我們終於可以為人民謀福利，我指的是所有的人民，並將我們的利益放在少數人之前，我們終於可以讓芝加哥變成，不讓郵遞區號決定人民命運的城市」。

萊特夫特受訪時提到，這場選舉的結果是歷史自然促成的，「但我認為最具有歷史性的事情是，我們推翻了老舊迂腐的芝加哥政治機器，更讓我得到群眾希望的改革門票」。同時，她誓言要終結芝加哥惡名昭彰的槍枝暴力問題，還要打破永無止盡的腐敗循環。



56歲的萊特夫特是芝加哥史上第3名非裔市長，也是第2位女性市長，她同時是一位公開出櫃的女同志，和妻子育有一名女兒。先前，擔任過兩屆市長的易曼紐（Rahm Emanuel）宣布不再連任後，由萊特夫特與普瑞克溫決勝負，因此，無論是誰勝選，芝加哥都會出現首位非裔女性市長，可說是場具有歷史意義的選舉。

紐約時報分析，事實上萊特夫特與普瑞克溫的主要政見和政治立場、意識形態差異都不大。接下來，萊特夫特也得面臨芝加哥長年累積的各種問題，包括居高不下的槍枝暴力犯罪、不穩定的教育體系、人口減少和財政困難等。