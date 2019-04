母自殺留遺書「你們永遠找不到他」　6歲童失蹤8年後…跨3州尋獲

▲皮蒂森失蹤時年僅6歲。(左圖/達志影像/美聯社,右圖/翻攝自National Center for Missing & Exploited Children)



國際中心/綜合報導

美國一名14歲男孩8年前在伊利諾州失蹤,如今卻奇蹟似出現在俄亥俄州警局,並向警察表示,他這些年都與綁匪待在一起。當地警方表示,當年男童在母親自殺後就此失蹤,母親還在遺書中寫著,「他現在很安全,但你們永遠找不到他。」沒想到現在卻毫髮無傷地出現,目前警方正在確認他的DNA與失蹤男童是否相符。

這名自稱是皮蒂森(Timmothy Pitzen)的男孩向警方表示,他這些年一直和「綁架者」住在紅屋頂旅館(Red Roof Inn)內,但他並不知道旅館的確切位置。當地警方立刻搜索了轄區內所有紅屋頂旅館,最後發現,皮蒂森應該是從伊利諾州,穿越肯塔基州,一路來到俄亥俄州。據他描述,綁架他的是兩名白人男性,並開著擦有黃色油漆的福特SUV。

"He was lost & scared," says a Newport woman about a 14y/o boy on the street today. Teen tells police he's Timmothy Pitzen. Pitzen disappeared in 2011 after being taken by his mother. In her suicide note she wrote he was safe but would never be found. @Local12 #TimmothyPitzen pic.twitter.com/SQsvUv9dFT