母自殺留遺書「你們永遠找不到他」　6歲童失蹤8年後…跨3州尋獲

▲皮蒂森失蹤時年僅6歲。（左圖／達志影像／美聯社，右圖／翻攝自National Center for Missing & Exploited Children）



國際中心／綜合報導

美國一名14歲男孩8年前在伊利諾州失蹤，如今卻奇蹟似出現在俄亥俄州警局，並向警察表示，他這些年都與綁匪待在一起。當地警方表示，當年男童在母親自殺後就此失蹤，母親還在遺書中寫著，「他現在很安全，但你們永遠找不到他。」沒想到現在卻毫髮無傷地出現，目前警方正在確認他的DNA與失蹤男童是否相符。

這名自稱是皮蒂森（Timmothy Pitzen）的男孩向警方表示，他這些年一直和「綁架者」住在紅屋頂旅館（Red Roof Inn）內，但他並不知道旅館的確切位置。當地警方立刻搜索了轄區內所有紅屋頂旅館，最後發現，皮蒂森應該是從伊利諾州，穿越肯塔基州，一路來到俄亥俄州。據他描述，綁架他的是兩名白人男性，並開著擦有黃色油漆的福特SUV。

"He was lost & scared," says a Newport woman about a 14y/o boy on the street today. Teen tells police he's Timmothy Pitzen. Pitzen disappeared in 2011 after being taken by his mother. In her suicide note she wrote he was safe but would never be found. @Local12 #TimmothyPitzen pic.twitter.com/SQsvUv9dFT — Brad Underwood (@BUnderwoodWKRC) 2019年4月4日

根據美國失踪與受虐兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children）指出，當年才6歲的皮蒂森向學校請假3天與母親艾咪（Amy Fry-Pitzen）一起出遊，當時母親患有嚴重的憂鬱症。結果旅行第1天，皮蒂森就在威斯康辛州的水上樂園失蹤，2天後艾咪被發現在旅館內自殺，並在現場留下一張遺書寫著，「皮蒂森非常安全，有人正在照顧他，但你們永遠找不到他。」

皮蒂森的案例被翻拍成許多節目，如今天他可能平安歸來，讓外界非常好奇他這幾年的遭遇。尤其他的父親吉姆（Jim Pitzen）始終相信兒子還活著，「我現在只想讓他快點回家。」皮蒂森的外婆安德森（Alana Anderson）也說，「我們從來沒有停止過尋找他，我們相信總有一天，他會回到我們身邊。」

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