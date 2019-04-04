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臉書再爆隱私危機！5.4億用戶個資外洩　存亞馬遜伺服器雲端被看光

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▲社群網站，社群，社群網路，自媒體，臉書，谷歌，推特，Facebook，Google，Google+，Twitter。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書再爆隱私危機。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

臉書（Facebook）再度被爆出用戶隱私外流，有網路安全公司爆料，大約5.4億筆臉書用戶儲存於亞馬遜（Amazon）雲端運算伺服器的資料全部遭到外洩，另外2.2萬筆的資訊也在應用程式的數據庫中曝光。臉書則回應，一發現有用戶個資外洩後，已經立即通知亞馬遜將數據庫從伺服器下架。

綜合外媒報導，網路安全公司「UpGuard」指出，臉書儲存在亞馬遜雲端伺服器的用戶資料遭到外洩，其中包含了用戶的身分證字號、留言、互動、帳戶名稱等等紀錄，其中一個案例顯示，5.4億筆資訊全被公開在總部於墨西哥城的數位平台「Cultura Colectiva」上，任何人都可以下載或接觸這些敏感個資，全都被看光光。

臉書在得知這個消息之後，已經立即通知亞馬遜，並於3日關閉了數據庫，但是不清楚這些資訊已經外洩了多久。「UpGuard」也舉出另一個例子，在已經失效的的應用程式「At the Pool」的數據庫中，也發現有2.2萬名用戶的姓名、密碼、電子郵件地址等資訊遭外洩。

臉書多年來一直都與第三方開發商免費共享這類的資訊，直到最近被爆出後才受到打擊，但是，問題可能比前述發現得更加廣泛，UpGuard還發現了10萬個開放的亞馬遜託管數據庫，用來存放不同的資料，這些數據本身都不應該被公開。

UpGuard的網絡風險研究主任維克立（Chris Vickery）表示，大眾還不了解，這些高級系統管理員和開發人員，不是在冒險行事就是在偷懶，且對於數據安全沒有足夠的警惕與關注。

《彭博》報導提到，這次的爆料顯示，自從1年多前劍橋分析公司爆料臉書用戶個資遭外洩的醜聞後，臉書在保護用戶個資方面仍然做得不夠。臉書發言人則回應，公司政策禁止將資料儲存在公共數據庫，在得知儲存在雲端伺服器的用戶資料外洩後，已經立即聯絡亞馬遜將數據庫從伺服器下架。

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