「托育員已起訴為何還不罰？」兒遭虐母痛心發文　社會局回應了

▲王姓、翁姓女托育員涉嫌施暴陳姓男童，台中地檢署1日依傷害等罪起訴。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳玉／台中報導

太平某托嬰中心王姓、翁姓女托育員去年6月間被控涉嫌施暴一名1歲2個月大的陳姓男童，家長見兒子身體、腿部出現不明瘀青，但監視器未錄到實際施虐作為，兒虐案未成立；陳母不滿提告，台中地檢署1日起訴王、翁2人，陳母在臉書發文「起訴書都已經下來確定對方傷害，為何社會局至今尚未開罰？請問現今的司法人員難道比社會局及家防中心的主管機關還要不客觀嗎？」對此，社會局回應，一切尊重檢方偵辦，若判決確定將會依法處分。

陳父前年6月起將兒子送到托嬰中心，但去年6月間將兒子接返家，發現期左小腿有1條明顯瘀青，經調閱監視器見王女、翁女2人分別用手及紙棍毆打男童，更有將男童關進廁所行為，怒而提告；檢方1日依傷害罪、違反兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌起訴。

▲陳母透過臉書痛心發聲，對此，社會局表示「若判決確定將會依法處分」。（圖／翻攝自Facebook）

而陳母透過臉書痛批「起訴書都已經下來，確認對方傷害，為何社會局尚未開發？只是敷衍家長說未達違反兒少法第49條，所以無法開罰！請問現今的司法人員難道比社會局及家防中心的主管機關還要不客觀嗎？」更指出，「起訴書上載明違反兒少相關法令，但社會局確認為沒有違反兒少法令？請問是這些主管機關的法律常識不夠嗎？不是都有法制局可以請教嗎？」

陳母表示，雖事後園長和王女有登門道歉，但王女態度不佳，更不承認有打孩子，根本沒有悔改之意；陳母也想要問，社會局官員同樣看過監視器畫面，但卻告訴她說只是管教不妥，老師行為還不到凌虐，讓她相當氣憤。而今天檢方確定起訴，讓她感到安慰，她也強力懇求政府要嚴懲托嬰中心、2名托育員。

對此，台中社會局家暴暨性侵害防治中心主任侯淑茹表示，當時調閱監視器畫面，並無看到2名托育員有實際虐待作為，無明確施暴事證加上2人否認施暴，因此兒虐案未成立；而此案今確定起訴，「一定尊重檢方偵辦，若判決確定將會依法處分。」

社會局兒少福利科科長王麗馨則表示，兒虐案成立需要確定有虐待、或不當管教行為，才能依照違反兒少法第49條開罰，雖查訪後兒虐未成立，但當時仍對托嬰中心設備、環境開出限改單；若未來司法判決確定成立，將依兒少法第81條對2名托育員開罰。