保母重壓19分…1歲嬰臉發紫亡！母含淚「還原時間軸」：這是已結束的夢

▲廖姓保母以趴姿哄睡男嬰，還將其壓在身下長達19分鐘。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者莊智勝／綜合報導

台北市內湖區康寧路一間托嬰中心，1日下午驚傳年僅1歲的男嬰突然沒有呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治；警方深入調查，發現保母以趴睡姿哄睡男嬰，並將其壓在身下長達約19分鐘，疑似因此導致男嬰身亡；男嬰生母2日晚間也在臉書PO文還原事發經過，回想起待產30多個小時的苦痛，淚崩直言「老天跟我開了一個很大的愚人節玩笑！」

針對這起男嬰意外死亡案，警方起初判定應是男嬰趴睡導致呼吸不順、窒息身亡，但調閱監視器畫面後，卻發現案情疑似不單純，只見廖姓保母（40歲）案發前側身抱著男嬰哄睡，但男嬰全程面部朝下，且保母還將其緊緊壓在身下長達約19分鐘，疑似因此導致男嬰呼吸不到空氣，四肢、屁股還不斷掙扎；隨後廖姓保母離開照料其他嬰孩，直到吳姓女廚工餵餐時發現男嬰毫無反應，一翻身才發現他臉色已成深紫色，經搶救後仍宣告無效身亡。

▲男嬰被發現時臉色已經發紫，經搶救60分鐘後仍宣告不治身亡。（圖／記者柳名耕翻攝）

男嬰生母2日晚間在臉書悲痛PO文，「在2019年4月1日這天，老天跟我開了一個很大的愚人節玩笑！」生母淚訴，當天一早孩子還在床上對著她咪咪笑，雖然帶小孩很累，但她見到孩子令人融化的笑容卻也甘之如飴，只是怎麼也料不到，就在這一天，孩子竟會向她永遠道別。

「在途中我不斷捏自己的臉覺得這一定是個夢，但每次捏每次痛……」，生母表示，接到噩耗後不敢相信，直到醫生向她坦言已經急救了60分鐘，還是沒有生命徵象，這才讓她不得不接受事實，「我一直告訴自己要冷靜，希望小寶貝能無牽無掛地離開，忍住的淚水在到遺體室相驗，看到小寶貝的那刻潰堤了，心裡有無限的抱歉，也有無限的懊悔，如果我沒生他，是不是就不會讓他受苦了呢？」

回想起剛知道懷孕的那一刻，生母說，當時覺得很意外，情緒也跟著不斷轉折，每次都迫不及待產檢看看小寶貝的發展，「想起待產30多個小時的苦痛，才把小寶貝帶到這個世界上，他的每一次哭聲都充滿了生命力，讓初為父母的我們充滿了喜悅，閉上眼睛的此刻胸部仍脹痛著，也提醒著就算辛苦我也努力餵了快11個月大兒子的母乳，只要看到小寶貝喝著奶並且露出滿足的微笑，一切的辛苦都值得了，但是這個才是我已經結束的夢，可以讓我不要從這個美好的夢醒來嗎？」

▲廖姓保母在訊後已於2日3萬元交保。（圖／記者柳名耕翻攝）

生母還原事發經過時間軸：

1. 影片時間13:07~13:26，共計19分鐘保母壓在兒子身上，兒子越動保母壓越緊，甚至連腳都一同鎖上



2. 影片時間13:27~14:16，共計20分鐘兒子完全沒有動直到被廚工發現身體僵硬緊急呼叫



3. 14:15接到托嬰中心電話，表示兒子午睡後沒有呼吸，已叫救護車 (電話中聽到救護車的聲音，截至目前為止應已至少35分鐘)



4. 從公司飛奔至托嬰中心，救護車剛出發，一路跟到三總急診室



5. 急診室醫師輪流CPR持續60分鐘，瞳孔確認放大無反應 (在CPR的過程有抽血，抽血報告顯示確認是窒息，且醫生也表示因為要插管，也已確認口中無異物)



6. 廖姓保母已於今日3萬元交保



7. 事發至目前已過30個小時，托嬰中心無人跟我聯絡

▲男嬰生母指控，事發至今托嬰中心無人與她連絡。（圖／記者柳名耕翻攝）